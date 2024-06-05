“镜若有垢，色像不现…”

星云大师说：分享故事：佛陀住世时，有一位须达长者，他的第七个媳妇玉耶，仗着娘家的富贵权势，嫁到夫家以后，既不恭敬三宝，也不孝顺父母，须达长者没有办法，只好将佛陀请到家中，希望能对她施予教化。

佛陀到了后，玉耶原本刻意避不见面，后来才难为情地走了出来。佛陀拿了一面镜子给玉耶，玉耶一看，里面映现出一个丑陋女人，吓得她花容失色，惊叫起来。佛陀就对玉耶说：“一般的镜子只能照面孔，我这个镜子可以照心。人的美貌不能光靠外表，真正的美是内心的涵养，心美，才是真正的美丽。”佛陀接着说：“众生的心就像这面明镜，假使镜子不随时保持清洁，让它蒙上尘埃垢秽，就不能显现出本有的清净自性。”

·找回

在《大乘起信论》（大乘佛教的一部论书）里，一首偈语说得好：“众生心者，犹如明镜，镜若有垢，色像不现”；我们的心看不到、摸不着，自己却能够感受得到。这颗心像什么呢？就像一面明镜。很多人一早起床要照镜子，看看镜中的自己是什么样子。公众人物要临上场前，也要妆扮自己，照照镜子，看看自己的仪表是否得当。

然而，现实生活中，我们的心经常被财、色、名、食、睡五欲，和色、声、香、味、触、法六尘所染污，让我们的本来面目不能呈显出来。自己的本来面目都看不清楚，又如何能认识万物？

我们的人生目标，就是要认识自己，找回光明清净的本性，就能进一步肯定自我，依靠自我，实现自我！

·打磨

《传习录》记述，王阳明弟子徐爱，以镜为喻来说明朱熹和王阳明在“格物”说上的差别。徐爱认为，人心像镜子，人们体察世界就像“以镜照物”，朱子学是在“照”上用功，但“镜子”本身却是昏暗的，故而不能“洞彻分明”；而阳明心学是先要“磨镜”，在心体上用功，待得镜子本身明亮，自然可以让外物“洞彻分明”地在“镜中”呈现，也即能够实现心物一体。

所以，“圣人心如明镜，常人心如昏镜”，也就是说如果我们不对心灵予以打磨，人心的昏暗就是常态。这个比喻，用在庄子的“用心若镜”处，也颇贴切。庄子说：“至人之用心若镜”；意思是贤者的心像镜子一样干净、明亮，当事情还没来时他不会奢望和欲求；当事情走了他不会执着，抓着不放，这是一种潇洒状态。事情怎么来，他就怎么体验，按照事情本来的样子去经历。这样的话就能超脱物外，而不被外在左右，活得洒脱自在。

人们要保持内心的无所偏倚和无所记挂，就不要以自私的机心和既有的成心来观照外物。