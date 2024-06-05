住家附近有一棵高大的野生榕树，长在小区公园人行道旁一片有待发展的土地上。每次走过时，我总是喜欢停下来或远或近地欣赏它那生机勃勃的自然形态。它周围分支垂下的根须，多已经和土地连在一起，有的粗如我的大小腿，在支撑着大树的重量。根须疏密前后不规则地围绕着主干，构成外亮内暗光线层次，看进去有如一组引人遐思的神秘山洞，想象着里边住着一个道士正在打坐练功。

在欣赏榕树英姿的同时，也不免为它接下来可能遭遇的命运感到焦虑。因为我知道，除了一些生长在国家公园受到保护的野生树木之外，其他地方的野生树木往往为了发展需要而被清除。果不其然就在上个月，本来绿意盎然的树叶在很短的时间内掉落清光，只剩下干枯的树枝伸插在半空中，好无奈地等待着生命的结束。这可让我又惊恐又愤怒，心里有着大大的疑问：是人为的还是自然因素使得榕树枯萎？为了了解真正的情况，我通过一联通（one service）应用反映了榕树的处境。心里做了最坏的打算，预先认定当局的回复会是公事公办——为了国家发展的需要，榕树不得不清除掉。过了两天收到国家公园局让我忧喜参半的回复。复函说公园局已经注意到有关榕树的情况，正在密切地监控榕树的生命迹象；还说榕树落叶，可能是由于环境压力因素造成的暂时情况，不一定是死亡的象征。可我还是我半信半疑。几个星期过后，新的叶子无声无息地在枝干间长了出来。再过一段时间，整棵树已经恢复了一半之前的样子。榕树复活了！