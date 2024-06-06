“我们不要犯了不明事理的大病…”

星云大师说：分享故事：石木匠前往齐国，路过曲辕时，看到一棵硕大无比的栎树，光是单枝树干就可达营造独木舟的体量。前来观赏的人如同赶集，将它视为神树。而石木匠却不屑一顾。石木匠告诉弟子：“栎树是一种什么器物都做不成的树木，如果做舟船则易沉没，如果做棺椁则易腐朽，如果做家具则不耐用；这是一种无用之材。也正是无用，所以它才如此长寿和高大。没什么神秘，不值得一看。”

后来，那棵栎树给石木匠托了个梦，梦中言道：“你能用什么和我比呢，难道用你们认为的可用之材吗？你们所称道的柤梨橘柚等果蔬之木，果实熟了被人们强行夺去，不仅受到屈辱，大的枝干还被折断，小的枝干也受到摧残，这都是你们认为有用而害苦了它们，往往等不到寿终就夭折了。其它被你们认为有用之材的树木，照样逃脱不了这个下场。而我为了达到无所可用的境界，已经努力很久。现在我如愿以偿，因无用而享天年，世俗还认为我是神树，供养瞻拜，难道这不是大用吗？”

故事寓意：“人皆知有用之用，而莫知其无用之用也”；在许多人的眼中，“有用”是表现在眼前物质上的功效和利益，然而，人世一些价值观的“有用处”，却是我们进德为善之道，应当学习以人生顺遂的长远之计。

·光明

有用的“价值”，六点分享：

一、用人唯才，才能不计亲疏：用人唯才，这不但是成就事业的必要条件，而且用人唯才，才能不计亲疏，才能不受人情包围，才不会有后遗症。只是世上一般用人，总喜欢拉裙带关系，虽有好处，也有弊端。

二、用法如秤，才能无私无执：我们与人合作、相处，总应该有章法，如合约、信条等。但最重要的是，彼此都要公正、公平，如秤之平衡，才能无私无执，如此共事才能长久。

三、用情须专，才能始终如一：人是感情的动物，平时与朋友的相处，对父母的孝顺，乃至男女的来往，都应用情要专，切忌见异思迁，虚伪应付。。

四、用道光明，才能公平正直：人活着，是凭一个“道”做准则。道，就是人生的轨则，所谓“不依规矩，不能成方圆”。但世上有很多假道之人，借道之名为非作歹，殊为可怕。所谓天理良心，不是要求别人，是要求自己，如果用道光明磊落，对人对事才能公平正直。

五、用智纯善，才能完美无邪：做人处事，总要凭藉灵巧智慧，但灵巧智慧不是教吾人要狡猾，而是叫我们要能纯洁善良。虽是朋友，如同手足；虽为外人，四海之内，也如兄如弟。就像佛陀在经典里交待弟子：“一切男子是我父，一切女子是我母”，你能把别人当成是父母兄弟，则别人还会欺负我吗？所以用智纯善，人生才能圆满。

·道德

世道炎凉，一些人将道行与德行视为无用或无大用，这是犯了不明事理的人生大病。人间处人行事，如果我们的念头是道德的，那我们的未来就是道德的；如果念头是邪恶的，那我们的未来将充满不幸。我们只要有正确的观念，就能够把情境扭转过来。