“无因就不能生果…”

星云大师说：分享故事：寺院住了一位明理聪慧的小沙弥，还有一位贡高骄傲的小沙弥。骄傲的小沙弥，常以为自己的才智高人一等，其他人都比不上。聪明的小沙弥想让他明白“大地万物皆有用”的道理，于是趁他一边走路，手中还捧着书一边读时，大声叫他：“站住！”骄傲的小沙弥站住了。

聪明的小沙弥拿着一把锄头说：“你认为除了你之外，其他人事物都没什么大用；所以你现在站的地方是你能用的，其他就是没用的。”聪慧的小沙弥一说完，便把骄傲的小沙弥周围的土地挖开，最后只剩他站的那一小堆土。骄傲的小沙弥因此站立不稳而跌倒，他非常生气地说：“我还是认为一切都是无用的。”

一天，村里的农夫撒下种子，却被鸟群吃光，农夫便请聪明的小沙弥想办法。聪明的小沙弥用竹子做了一把水枪，可以发出很大的声音吓走小鸟，但是不多久小鸟又成群地飞回来，农夫们只能反复地发出声音把小鸟吓走。骄傲的小沙弥就在旁边说：“大家都说你的聪明名闻遐迩，原来不过如此。”

大家就问骄傲的小沙弥：“那你有什么更好的方法？”他看看旁边的树林，就说：“这简单！因为这片树林里面筑了很多鸟巢，所以才有这么多小鸟，反正这些树留着也没什么用，把它连根拔除就好了。”大家都觉得这是治本的方法，就将树林连根铲平。

过不久台风来了，村里的农舍被风雨吹得岌岌可危，过去有防风林的保护，再大的风雨也不怕，现在村民只好用木柱、沙包来支撑抵挡，这时骄傲的小沙弥才明白自己闯祸了。风雨过后，骄傲的小沙弥惭愧地说：“原来智慧不是自命清高，而是不妨碍一切、尊重一切；过去我错了，我应该要学习尊重大地万物。”

·忽略

所谓“法不孤起，仗境方生”，世间上的事物都不是凭空而有的，也不能单独存在，须在各种因缘条件和合之下，才能现起和存在。一旦组成的因缘散失，事物本身也就不复存在，这个道理就叫做“缘起”。此外，现起和存在的因缘，其本身又各互有生起的因缘。这种看似牵扯不清、复杂而绵密的互动关系，就形成解释宇宙万法生起，乃至生命起源的一种中道不二、精深微妙的道理。

无因就不能生果，有因无缘也不能生果，因缘具备，则必然果生。因是生起万事万物主要的、内在的条件，是生果的直接力；缘是外在的条件，能助因成果，是生果的间接力。譬如：如故事中所说的，到底是有了防风林才有了农舍，还是因为有了农舍，才种起防风林？现在已无法明查，然而，两者却缺一不可，这说明一个道理：我们看不到的，或许正是对我们有大用处的，只是我们一直不知道而已，所以千万不要忽略之间的因果关系。

·改进

缘起法也能显示出人生苦乐的来源。从缘起法中我们可以知道，任何事情的结果，都是由因缘所成，所以要获得快乐的人生，就须培植好因好缘，想拥有和谐的人际关系，便须广结善缘。然而，有些人傲慢成性，凡事计较利益关系，有的还是趋炎附势之辈，对待生活的看法就是“非有利益者就不交往”、这样的人没有植下善因善缘，尝到苦果也只是时间问题。

重要的是，这样的做人方式可以改进，就是要懂得改善因缘，而不是一味的计较，乃至怨天尤人，徒使自己又陷入重重的烦恼。所以，了解因缘果报的关系，使我们懂得改善逆缘，培植好缘，随顺因缘，而这些就都要从尊重生命，了解“万物皆有用”的道理开始。