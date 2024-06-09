“干扰我们生活的就是得失与是非…”

星云大师说：分享故事：有一天， “我”字丢了一撇，成了“找”字，为找回那一撇，“我”问了很多人，那一撇代表什么？商人说是金钱，政客说是权力，明星说是名气，军人说是荣誉，工人说是工资，学生说是分数。最后生活告诉“我”，那一撇是：健康和快乐，没有它们，什么都是浮云！

·工厂

人生苦短，每个人都希望生活快乐，而不是充塞着忧郁不安。经典里有句话说：“极乐世界是无诸众苦，但受诸乐；我们如何才能达到无诸众苦的境界？就端看吾人日常生活的心念起伏，是善美的，是明理的，还是挂碍的，是执着的？

很多人到老、病痛丛生时才明白，身心不健康一定不会快乐，只有做到身心都健康，我们才能真正的快乐。

身体能保持健康，是快乐的基本条件。一个人的身体经常出状况，时而偏头痛、时而肠胃痛，天天上诊所跑医院，生活怎么快乐得起来？所谓“留得青山在，不怕没柴烧”，平常具备保健常识，健康才得以维护。

吾人的心中就如一座工厂，产品是要高品质、高效能，或者是劣等品、低用途，就看生产者的决定。如果你的工厂生产的是明理、利他、奉献，要获得圆融快乐的生活，那也不远了。

·共生

我们不但身体要健康，心理也要健康。我们心中藏有过多的贪嗔、愚痴、嫉妒、邪见等毛病，不但是一种负担，生活也会痛苦。所以，能有一个健康的色身，配上健全的心灵，快乐生活就在我们身边。

如何拥有健全的心灵？一、名利要能放下：曹雪芹《好了歌》这么写道：“世人都晓神仙好，唯有功名忘不了”；名和利，得者怕失落，失者勤追求，真是心上一块石头，患得患失，生活怎么能自在？又好比一个人爬山，身上满负行囊，脚下寸步难行，真可谓：“如履泥土，渐困渐重”，唯有将心上的石头、肩上的负担放下，才能解脱。名利也不是不可要，而是心态取决你的结果。凡是努力认真，自然实至名归；你不求利，只要广结善缘，它也会来找你。

二、是非要能明白：干扰我们生活的就是得失与是非，它让我们在众说纷纭中，扰攘终日不得安宁，又怎么能快乐起来？只有学习“不说是非、不听是非、不理是非、不传是非、不怕是非，明白是非”，那么是与非，何足畏也？

三、人我要能融和：有些人因思想不同而互相排挤，我们唯有在生活中秉持“同体共生”的理念，尊重异己，互相扶持，快乐的生活才有方向可寻。