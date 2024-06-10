“有工作的智慧，做起事来事半功倍…”

星云大师说：分享故事：两个人同样在劈柴，一个男人整天都很卖力，午饭只用了20分钟就吃完。另外一个男人一天休息两次，午饭花了半小时，还打了15分钟的盹儿，然后回去干活。第一个男人变得沮丧，因为无论他如何卖力，一天下来，第二个男人劈的柴总是比他的多。

一天，第一个男人就问他：“我不明白你是怎么做到的？我看你总是坐在那里，但你劈的柴为什么比我的多呢？”第二个男人笑着说：“你就看到我坐在那里吗？其实，当你正在休息时，我坐在那里、两只手正在拼命地磨着斧头，斧头锋利了柴当然就劈的多，这你就没看到吧？”

·习性

人的习性，容易好逸恶劳。一念的贪求安逸，会让人散漫放荡；一念的不耐烦苦劳，会让人妄想一步登天，一旦遭逢挫折困难，就灰心丧志，怨天尤人，虚度了人生的大好时光。对治人心怠惰的毛病，精进是最好的良方。一个人不管做什么事，要能朝夕勤修作务，事业才能成功。遇到天冷、天热，不能藉故不修行作务，也不能因为身体疲倦而懈怠。成就事业，就要有“滴水常流，则能穿石”的精神，也要有“不断钻木，可以取火”的决心，勤奋努力的人，必能够突破一切难关。

·效率

每个人一天只有二十四个小时，为什么有的人可以一天当两天用，有的人却一天只能做半天的事，甚至一事无成。如何工作才能更有效率？这就需要“工作的智慧”：

一、任务须明瞭：读书也好，事业也好，都需要有明确的主旨和方向，才能集中心力朝目标努力，也才能不为外在环境和人事阻挠。了解大局，才能妥善布局，如同下棋，想要得胜，不能只是一味地保住眼前的一颗棋，视野要放大，要看到全局，才能运筹帷幄。

二、资料须精确：资讯日新月异，因此掌握正确的资料格外重要。资料不精确，就像路标指示不明，需要花很多时间去摸索，效率缩减。所以资料要精确，才能作出最合理的对策；资料要精确，才能在短时间内达成目标。

三、比较须深入：同样的事情，为什么别人可以在短时间内完成，而且做得有声有色，而我却迟迟不能告成呢？比较看看，是我不够尽心尽力，还是使用的方法有待加强？良性的比较，对工作效率的提升有帮助，得出效力不张的痛点，进一步再作规划及改善。