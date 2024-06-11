“嗔为毒之根…”

星云大师说：分享信息：今天是农历五月初五端午节。有对联这么写道：“手执艾旗招百福，门悬蒲剑斩千邪”；在中国，端午节素来有用艾草、菖蒲挂门前的习俗，艾草不仅能驱虫醒脑，还有着祈求家人身体健康、趋吉避凶的美好寓意。

在古代，人们发现农历五月的天气变得愈来愈炎热，下雨的机率也频繁，在这样高温潮湿的环境下，害虫和病菌滋生，疫病容易产生。所以，为了预防害虫和病菌蔓延造成伤害，人们便会在门前或窗前悬挂艾草和菖蒲，抗菌防病。

这些方法，传达给我们的其实是防疫的观念。然而，一般人知道在生理上要防患于未然，殊不知外在环境的伤害，远远比不上心灵受到贪嗔痴的毒害。这些毒害带给我们的伤害不止这一生，而是生生世世无尽的苦痛轮回。

·障门

分享一首出自《大智度论》的偈：“嗔为毒之根，嗔灭一切善；灭嗔诸佛赞，灭嗔则无忧。”偈语主要阐明嗔恨心的祸患，我们能够灭除嗔恨，就能无恼无忧。地球上所发生的一切，都和人性有关，人对于自己喜爱的人和事、想要的东西，就会生起贪念，如果得不到，很容易就起嗔心。一般人的生活是如此，国际社会诸国的交往，还不是一样？嗔恨的可怕，小致让人起了杀人的念头，大致让国家发动战争，而且历史不断在重演。

佛教常说：“一念嗔心起，百万障门开”，嗔怒就像一把火，会烧掉我们的理智，做出让自己后悔不已的错事。嗔火还会烧毁功德之林，将我们往昔所做的功德善行，焚烧殆尽。试想，只因为一时的嗔恨，就将一生所累积的好事毁灭，不是很可惜吗？

·灭瞋

《大智度论》说“嗔为毒之根”，嗔恨心是一切毒的根本。嗔恨心一起，什么人情义理也不顾、人格道德也不管，再好再爱的东西，都因为嗔恨的情绪，就任意捣碎，甚至伤害到他人及生命，可见嗔毒实在是毒之根本，不可不慎。

“嗔灭一切善，灭嗔诸佛赞”，嗔恨足以将所有的善法都灭除，就是有再多的善行好事，有时也抵挡不了一次嗔火的毒害。如何才能将愤怒的火焰灭除？要能自他交换，立场互换就能待人宽容。我们能够灭嗔，不但诸佛赞叹，也将能获得世间人的赞美，赞美我们性情柔和慈悲。

“灭嗔则无忧”要说的是，如果我们能将爱发脾气的次数减少，内心慢慢会感觉清凉、宁静，生活中就少有不必要的烦恼，国际的纠纷和征伐会减少，人际关系也能和谐无碍。