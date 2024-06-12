点智慧：老禅师晒香菇

“所有的过去，都是由现在所造成的…”

星云大师说：分享故事：八十多岁的老禅师，日正当中还在忙着铺晒香菇，住持和尚见了不忍心，便劝他说：“太阳那么大，何必这么辛苦，自己晒香菇呢！我可以找个人为您代劳呀！”老禅师说：“别人不是我！”住持又一番好意地说：“年纪大了，就不要晒啦！”老禅师毫不领情道：“那么到底多大年纪才能晒香菇呢？”住持依然好意劝说：“天气这么热，就不要这个时候晒。”老禅师暗藏机锋地说：“大太阳天不晒香菇，难道等阴天或下雨天再来晒吗？”

·每刻

刻，是古记计时的名称，一昼夜共分一百刻。一刻在今天则大约是十五分钟，也用来指短暂的时间。“一刻千金”意指极短暂的时间，却有着千金的价值，也就表示时间是极为宝贵、教人珍惜的。

生活中，如果我们能时刻提醒自己，现在就把生命的每分、每秒、每天、每个呼吸，都当成是最后一天的心情来过生活，那就是“认真活在当下”；认真活在当下，就是要学会去体验生命中的每分每秒，真正满足于当下的每一刻，而不是去寄望无法确定的未来。

想做、该做的事、想完成的心愿，就是这么的多，我们为何不趁现在立刻去实现？还要等多久？还再等什么呢！只有努力做好当下要做的事，用心体会当下的感觉，用心的去活，这样的心态就对了，无形之中我们也会减少很多的遗憾与懊悔。

·目标

时间是生命中很重要的元素之一，然而，许多人的通病却是把时间浪费在过去或未来上，而没有把握当下。唯有踏实照顾好当前的每刻才是最实在的，否则，可能过去、现在、未来三者都会落空。人只要每一个“现在”都好好充实、不虚度，自然就不会有机会为过去悔恨，因为所有的过去，都是由现在所造成的；也不再需要为未来担忧，因为未来的好与坏，也是由现在所种下的因而结的果。

时间就像长河，稍不留意就会被冲走。我们如何到达目标？就像拉着长绳渡河，我们不可能只拉着前段或后段，一定是顺着绳子往前进！目标在何处？把握每个当下，就可以到达。