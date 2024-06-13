“再好的关系，也会有矛盾…”

星云大师说：分享故事：弟子问禅师：“人与人相处，什么样的关系最合适？”禅师说：“不刻意去追求任何关系，自然相处。”弟子不明白。

禅师说：“与人相处，需要保持一定距离，可以亲密但不要无间，跟任何人走太近，都可能会是祸事，除非你甘愿承受所有的后果。”弟子还是不明白。禅师说：“每个人都有自己要走的路，此生是他自己的体验，你的路他人未必合适，甚至可能会与他人相反，不要试图一直拉着他人跟你一起走，这样大家的感觉都不好。”

弟子若有所思地说：“嗯，看来相处时把握分寸也是学问啊！”禅师接着说：“每个人都是自己生活的导演，大家的剧本不可能一样，寄期望于任何人陪你一起演戏，最终可能都会失望。我们能保持距离、保持尊重，是良好关系的基础。当然，我们也要感恩那些和你一起走过的人。”

弟子说：“那些离开的人，并不是不好，只是后来不顺路而已。”禅师说：是的，关键就是做到：随缘、惜缘、不攀缘。”

·远近

人与人之间的交情，此中有分寸。每个人都有他的欢喜或不欢喜，但是欢不欢喜超过了分寸，別人就不以为然了。我们若走得太近，久了会生出一种莫名的压迫感。如若离得太远，又会生出陌生感。不远不近，才是人和人的相处之道。有三点可以留意：

一、出言有尺，待人有度：关系再好的两个人，也不能尖酸刻薄的说话。真正有修养的人，会顾及别人的感受，保护别人的隐私。不说让人难堪的话，不做让人为难的事。

二、明确界限，礼尚往来：人与人之间，再亲密也要有明确界限，要懂得礼尚往来。受人恩惠记得还，得人帮助记人恩。不要把别人的付出，看成是理所当然。相处中，最忌讳的就是占人便宜，各自付出，彼此给予，不让人吃亏，才能留住真心。

三、多些包容，别揭短处：我们都是独一无二、单一的个体，都有各自的思想和认知。再好的关系也会有矛盾。我们能多些包容，别揭短处，给人留情面。任何时候，都别控制别人的思想，少一些计较和干涉。

·情理

我们应该怎么做，让人际关系不复杂？答案是：“用情用理”。意思是说用慈悲、用智慧来处理人际关系。我们对人多一份关怀，便是多一份情义。有些人不讲理，和他讲理讲不通。但是，用情一亲情友情，问题就解决了。可是，如果只用“情”而忽略“理”，我们可能会颠倒是非、黑白不分。因此，对于自己的家庭或亲戚朋友的伦理关系，我们可以用情；但对社会的关系，则应当以理来处理。

人际关系上一定要慈悲，慈悲就能做到在一起时随缘和惜缘，但到了哪天大家要保持距离，就要懂得放手。人人如果都有慈悲与智慧，人事问题一定减少。