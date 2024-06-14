“仿佛世人皆浊，唯我独清…”

星云大师说：古时笔、墨、纸、砚文房四宝，原本就是主要且唯一的书写工具。无论是宰辅高官，还是布衣百姓，都操作着一副笔墨，所以书法在中国文化发展中占有极重要的地位，几乎是中国传统文人共同的精神素养。佛教初传，为弘通经教，自然也需藉书法之助，即便是佛经翻译时担任笔受、润笔等初期工作者，亦无不仰赖之。

因此，寺院不乏有僧侣大书法家。于是寺院、僧侣以书法为媒介，接引不少士大夫、文人皈依；而文人又以书法抄经等酬报助扬，所以历代书法名家，几无不曾写过相关佛教的经典或碑文书帖。如王羲之曾书《遗教经》；张旭写过《心经》；柳公权亦书有《心经》、《金刚经》和《清净经》；苏轼所写更多，有《心经》、《金刚经》、《华严经》等经、序十余种传世。

近代的印光大师、弘一大师就经常以书写佛法义理与信徒结缘。历代著名书法家写经、碑文、题记者，更是不胜枚举，如六朝的谢敷专门为人写经；唐代王知敬专门为寺院写经；奉诏写经者，如元代曾遇；祈福报德超荐写经者，如唐玄宗的宫人；为布施写经者，如元仁之管夫人；为赐赠写经者，如五代的李后主等；为供养经典写经者，如唐代的楚金书；乃至有为生活而写经者，如唐朝王绍宗。

这些人写经、书碑的目的虽然不一，但是抄写经典的普遍，使得佛教与书法因而紧密地结合在一起，对于佛法的弘传与书法艺术的发展，都具有正面的影响。

·超然

试想：就在奋笔欲书之际，神与道交，如怀素之在世，如二王之重生。超然之情，仿佛世人皆浊，唯我独清；灼然之智，犹若众生皆醉，唯我独醒。其寄情于物外也，浑然而忘我；其游艺于超俗也，怡然而自得。其形象也，像风谷之云涌；其气势也，如惊涛之裂岸。峰迴路转，游刃有余；嘎然即止，乾坤尽收。如此的境界，非自证者不知其味，个中三昧，为书与写乃能究了。

历代书法的作品，都是世人临摹学习的典范，其受佛法影响的创作，也是一代代传承不息。所以有人说：若将佛教书法的部份拿掉，中国书法史将失去一半的光彩。可见佛教影响书法的贡献是不容置疑的。

·一笔

因病导致眼疾，视力模糊，我（指星云大师）凭心意写书法，过程中要算好字距，下笔便得一挥而就。一旦中断，第二笔就不知从何衔接，姑且就称为“一笔字”。我的字承蒙众人不嫌弃，而能登大雅之堂，实在愧不敢当。如果“一笔字”要说有什么价值，就只是出家这些年来，凭借一份与人结缘、给人欢喜的心，希望大家把我字内佛法的意义、信仰的法喜带回家，那就是我虔诚的祝祷了。