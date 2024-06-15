“犹如木人看花鸟…”

星云大师说：分享故事：过去几周天气酷热，某次禅七（修行者集中在禅堂，以七日为期，严格修行）有人觉得热，衣服一件件地脱，但环顾四周，其他人好象都不太在乎热。最后他忍不住，跑去跟智者说太热，希望准许他到室外透气。

智者对他说：“你觉得热，是因为你不只身子热，心也一直想着天气热，越这样想，就越觉得热，不是吗？”那人点头。智者接着就说：“如果你能把心放在方法上就不会觉得热了。”那人听了智者的话，慢慢调适，果然有效。

智者传的又是什么方法呢？告诉自己，热，是由心所生出的烦恼。环境也许会制造一些烦恼，但如果我们的心不跟它合作，就不会构成问题。

·现象

仰山慧寂问沩山灵祐禅师：“百千万境一时现前，怎么办？”沩山灵祐说：“青不是黄，长不是短，诸法各住自位，非干我事。”我们遇过哪些境界？鸟儿的确飞过，镜子的确照过人，但都与我们无关。这就是要说明：现象会改变，但我们的心能不为所动。

世间是有相的空间。我们在这个有相的空间中，追逐着人生种种的享乐，于是天气冷热会引起烦恼，金钱多少会使我们迷失本性，名利地位使我们忘却安危，铤而走险。我们被花花绿绿的世界所迷惑，不知道这些都是假相，都是不实在的，而对它执迷不舍。

《金刚经》上说：“凡所有相，皆是虚妄”；世间一切事物，只不过是因缘和合、有条件的存在。如果能明白这个道理，就可以从虚妄的、有相的空间裡超脱，进入到无住的空间，那才是一个解脱的世界。

·无住

什么是无住的空间？无住的空间，不是叫我们不要吃饭、不要穿衣、不要睡觉，而是一样的吃饭、穿衣、睡觉，却不被这些琐碎的事情所羁绊，即是住于生活中，而不被生活所牵系。古德说：“犹如木人看花鸟，何妨万物假围绕”，农夫为了防止飞禽昆虫来啄食谷类，制造一个木头人，放在稻田中央，用来恐吓鸟儿昆虫。虽然鸟儿昆虫、稻田花草热闹缤纷，木头人却丝毫不为外境所动。

这意思是告诉我们：一个人生活在名利金钱之中，要修养到有如木头人一般，即使面对色彩缤纷的万花世界也不会动摇内心的境地，这就是无住的生活。