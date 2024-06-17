“如实地看待自己…”

星云大师说：分享故事：老骆驼在垂暮之年，又一次穿越了号称“死亡之海”的沙漠。一群驴子请老骆驼分享经验。老骆驼说：“其实没有什么好说的，我只是认准目标，耐住性子，一步一步往前走，就到达了目的地。”驴子很失望，反复地问：“就这些吗？还有没有？”老骆驼说：“真没有了，就这些。”驴子说：“我们还以为您能说出什么惊人的话语，谁知三言两语就完了。

老骆驼笑哈哈地说：“对啊，我就是老实做事，老实修行，真没有什么好说的。”

·德行

老实修行的人时时向内观照，如实地看待自己。肯定自己的优点，也承认自己的缺点，并全然接纳自己的情况，选择适合自己的法门，容许用自己的步调踏实地修，而不好高骛远。老实修行的人安守本分，做好自己该做的事，只问耕耘，不问收获。不为了一步登天而投机取巧，而是谨守正道，避免走偏方向。

老实修行的人坦荡，对自己的所作所为负责，时时不忘因果而尽心尽力，一切都交给因缘。

总的来说，在生活修行的过程，只要我们不好高骛远、不忘记因果，就堪称老实修行的人。修行是一分一分进步的，累积一分的修行，去除一分的习气，就会减少一分的烦恼，渐渐而成就十分德行。

·收获

生活中，我们可以“老实修行”的是什么？四点参考：

一、多一分理性，少一分冲动：平时做人处事，修行增加一点理性，就会少一分冲动，少感情用事，就不会误事。感情冲动、瞋心暴怒，容易使小过变成大祸，即使有理，也会变为无理。因此，忍一时诟辱，能灭一时的戾气，不逞匹夫之勇，就不会因为一时冲动造成遗憾。

二、多一分公义，少一分特权：有些人会以特权达到自己的利益，这样的行为使人变得自私，心中长养傲慢，让人感到厌恶。在人群中，个人的行事修习应该低调，对大众的需求、大众的诉愿，则要多争取公义公理，公理公义伸张了，特权就减少了。

三、多一分服务，少一分自私：与人相处，如果都只想到自己，别人也会和你计较长短，相处起来容易有磨擦。与人往来，我们修习真诚对待，给人多一点奉献，多一分帮助，多一些的服务，必定少一分自私，朋友也欢喜和我们交往。

四、多一分慈悲，少一分嗔恚：有的人遇到一点不如意，就大发脾气，讲话到处得罪人，一句赞美的话都不肯讲，其实，吃亏最大的是自己。假如在人际相处上，我们多修习给与慈悲、爱心和善缘，少一分瞋恚，不要给人难堪，留个将来见面相处的机会，这样，空间反而更宽广。