“锻炼一片清净无染的心念…”

星云大师说：分享故事：输迦长者家中养了一只狗，非常宠爱。平时，大厅的躺椅一般人不可以坐，但是，这只狗三餐都会爬上椅子吃饭。佛陀经过长者的家，刚好狗在吃饭，狗就从椅子上跳下来，很凶狠地一直吠。佛陀对着狗说：“你就是这分贪嗔痴念不去除，过去生这样，现在生也是这样，还是这个习气过重啊！”

狗听了佛陀说的话，闷闷不乐地趴在地上。没多久，长者回来了，他发现狗好像很不开心。佣人就向主人报告，刚才佛陀来过。长者爱狗心切，马上去找佛陀，问说：“您这么慈悲，为什么要骂我的狗，让它闷闷不乐呢？”佛陀答：“你那么关心这只狗，是因为这只狗过去生是你父亲，所以你关心它，它喜欢你，这是很正常的事。”长者听佛陀这么说，心中生疑，于是问道，用什么方法来证明它是父亲呢？

佛陀说：”他有守财执着的习气。在你小时候，他怕财产失落，所以埋藏一些金子和财物；因为他执着的念头很重，死了以后，还不放心这些金银财宝，所以又再回来投胎到你养的母狗胎内。你若不相信，可回去问它，过去所藏的财物在哪里？”

长者听了之后，就去对狗说：“你若真的是我父亲，就带我去你埋藏财物的地方。”结果，这只狗在椅子底下不停地嗅，并且用爪子一直扒。长者看到这只狗的举动，半信半疑，于是叫工人移开椅子下的地砖，果真掘到一个装了许多金银财物的瓮，还有珠宝箱，全部都藏在地下！

长者看到这些东西时，不禁泪流满面地说：“心念执着实在可怕！父亲为了守这些财物，竟然在往生后，还回来投胎生为一只守财狗！真是可悲又可怕！”

·习惯

每个人从小到大，都有自己的生活习惯，日子久了生活习惯就形成个人独特的个性，而个性的好坏影响一个人的一生。根据行为心理学的研究结果：三周以上重复的行为会形成习惯；三个月以上重复的行为会形成稳定的习惯。所以，我们不得不为自己建立起良好的习惯。佛门里说的这个人习气很重，指的是这个人有很多不好的习惯。不好的习惯累积多了，自然形成不好的力量，影响到自己的未来。

罗马不是一天造成的，习惯的养成也非一日所成，而我们往往就在不知不觉中形成我人的个性，伴随着自己一生。其实拥有好的习惯、好的个性、受益最大的是自己，想要拥有美好的人生，先从培养良好的习惯做起。

·断除

习气如何断除？只有靠我们修持的力量，发愿改造自己，好比除草要连根拔起，如果只是以石压草，不令生长，不是究竟解决之道，因为斩草不除根，春风吹又生。所以要从根本断除，才是万全之计。执着、爱染就像一条绳索；贪念，就像一条锁链。将来即使舍了这个身体，来生还是会被这条链子锁在这分最烦恼的业障里。所以，我们就要自我训练，洗除染着的习气，锻炼出自我超越的定心。我们可以一分一秒慢慢地自我锻炼，锻炼一片清净无染的心念。