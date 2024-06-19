“人与社会的良知警戒线…”

星云大师说：分享故事：在玛雅人的部落，曾流传着一种叫“阿卓台”（Azote）的刑罚：凡有罪的公民，要被抽打脚底100仗，以每天25仗、分四天完成。每次刑罚完毕，罪犯不被收监，而是当即自由——但是，他需在次日清晨，主动领受剩余的刑罚。在这个过程中，没有公职人员监督，也没有村民看管，交由罪犯自行受罚。然而，若罪犯未能主动受刑，后果会很严重——部落会唾弃他，规则将不再保护他，任何成员都可以击杀他，而无需付出代价。

以现代人的眼光来看，“阿卓台”的刑罚过程，具有相当的智慧，那是“罪感文化”与“耻感文化”融合于一体的案例。它所要带出的信息是：人若懂得羞耻，则处世为人就有底线，行事有所应为，也有所不为；而社会若懂得羞耻，则道德标准必然会提高。

·立思

羞耻之心，让我们懂得什么？四点参考：

一、心存羞恶，立思改正：一般人在行为处事上，虽然可以要求自己如仪如法不犯过，有时候心里还是难免会生起不正当的念头。但是，修行者不怕念起，只怕觉迟。只要能够知耻，择善弃恶，在不净念刚生起时，立刻觉知，立即改正，久之，即能善念相继。

二、不屑卑污，尊重自处：知耻者即使处在低劣环境，也懂得自尊自重，不屑于跟别人同流合污。六祖惠能大师曾混迹猎人队中十五年，不仅守住原则，还度化了大群猎者。知羞耻者，必能自我尊重，不甘随别人堕落。

三、不甘暴弃，力求进步：孔子年少时曾放牛牧羊，也曾当过仓库管理员。但是贫苦的经验，并没有带给他丝毫的自卑，反倒因而具备许多生活技能。有羞耻心的人，纵使遇到生活的困境，或精神的违逆，也不会自暴自弃，一定会力图振作。

四、不图苟存，宁死御侮：南宋宰相文天祥被元军俘虏，元师敬重他的人品，不忍杀他，劝他投降，他却选择慷慨就义。《过零丁洋》的诗句：“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”，感动了后世千万人，他忠于国家的志节，正符合孟子所言：“生，亦我所欲也；义，亦我所欲也。二者不可得兼，舍生而取义者也”；知惭知耻的人，宁在道德正义前牺牲，也不愿违背正义而苟且偷生。

·惭愧

一个不知道羞耻的人，会让人瞧不起。勇于承认自己的不足不容易，可一个人知道羞耻，能够有勇气改正，那还为时不晚。如果安于羞耻，或者不觉得是羞耻，反以为是荣耀，那就不可救药了。

羞耻之心是无上的尊严和美德。知羞耻在佛教里称为惭愧，《维摩经》将惭愧比为“上服”；最好的、最美丽的衣服。因为一个人有了惭愧心，就能够防非止恶，避免种种为非作歹的丑态。《佛遗教经》也说：“若离惭耻则失诸功德。有愧之人，则有善法；若无愧者，与诸禽兽无相异也”，知耻是进步和道德的力量，希望大家都能养成羞耻心。