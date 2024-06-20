“人生，就要让自己动员起来…”

星云大师说：分享信息：知名身心灵预防医学专家洛桑加参医师在《快乐医学》一书中提到，一位年近百岁的老母亲，每天最开心的事，是为七十多岁的女儿做饭。每天做，做习惯了，连自己变老都没发现。洛桑医师说，人家活到快一百岁都不怕，我们又有什么好怕的？

他也分享三个心灵处方：一、可以退位，但不能退休：我们可以没有头衔，但一定要有事做。只要对两个人以上有利的事，就可以去做。如果自己有本事，最好不藏私，尽量教出去。他说：“脑有动、手有动，岁月就不动，这是最好的冻龄术。”

二、不是因为老了玩不动，而是因为不玩所以老了：为了预防快速老化，我们应尝试做些需要创造力的事，如修缮、着色、园艺或自助旅行。也可以学习新事物，例如拉二胡或破解魔术方块。他说：“重启大脑里的快乐迴路，不想做的事不要忍，想做的事不要等；今天，就是你最好的一天。”

三、谁身上没有一些毛病，但它们都不碍事：目前的医疗科技、营养取得，甚至保健知识，都比上一代进步许多。有记者称五、六十岁的人为老翁、老妪，洛桑心想：“他们哪里老了？搞不好跑起来，身手比你还矫健！长寿时代已来临，高兴地活着就对了。”

·活力

我（指星云大师）曾在病床上体会到生命的真义就是要动，那时，因为开刀麻醉昏睡许久，当我醒来，意识模糊，弄不清自己究竟是死？是活？看着墙壁上的时钟，那时长针正指到六点，我缓慢而无力地闭起双眼。过了好久，又将眼睛睁开，六点五分；闭起再睁开，六点十分，觉得时间过得好慢，像是蜗牛在时钟上散步一样。时间的漫长我并不以为意，真正欢喜雀跃的是：我看到时钟在动，这表示我没有死，因为“动”就是生命的活力，“动”就是人生的真实义。

·活着

常言道“要活就要动”，确实如此！人生，就要让自己动员起来，才算是真正的活着。“动员”你的眼睛，看书，看朋友，看世界，看有意义的事情；“动员”你的耳朵，听善言，听好话，听鸟语，听美好的音乐；“动员”你的手，去做事，去种植，去服务，代老人家写信，带盲人走路，带小孩上车；“动员”你的脚，散步，走路，游天下；“动员”你的心，挖掘内在的宝藏，扩张内在的善心，将慈悲散发给人，以欢喜心与人相处、与人为善，贡献社会国家，感恩亲朋好友。

动员的人生，意义非凡。常说“滚石不生苔，流水不生蠹”，因为动才有活力与生命力，也才有希望。适当的休息是需要的，但过分的休息就应避免，我们能动起来，才能对自己和大众有所贡献。