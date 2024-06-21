“见机行事不是高手…”

星云大师说：分享故事：武林高手调教了很多弟子，一天，有位弟子从一群野马旁经过，突然间野马一脚踢过来。还好弟子身手矫健，临机应变，躲开了野马这一击，大家看到了，都给予掌声。回去以后，他很得意的告诉师父：“很多人肯定我的武功，说我能够见机行事，临危逃脱。”

师父听了，脸上没有高兴的表情，说道：“你错了！你是我最糟糕的徒弟。武功的目的，不在见招拆招、见机行事，而是在于如何施展自己的功力，让对方不要出招，不把手里的刀剑舞出来，这才是我要教你们的目的。你以为能见机行事就是高手吗？我真正的高徒，是让对手不施展他的招术。”

故事寓意：人生旅途上，无论修行或做事，千万不要以为投机取巧或见机行事，就可以获得结果，偶尔的成功纯属侥幸，还是会有疏漏，与其见机行事，不如洞烛机先，防患于未然，这样才是真正的高手。

·未然

通常我们提到“这个人懂得见机行事”，许多人听到或许会高兴，以为是赞叹，其实不然。因为见机行事，还不如洞察机先。固然有些人说见机行事，可以看出一个人的灵巧，但在这种情况下，所做出来的事情会周到吗？会完全正确吗？不见得。所以说与其见机行事，不如防患未然，在事情还没发生之前，就能够预料，而且阻止它发生。

举个例子：我们称赞某人会开车，会开车的条件，不只是自己不去撞人，还要不让别人撞到我们，能够不让车祸发生，这才是真正的高手。日本曹洞宗的开山祖师道元禅师就曾说过：“见机行事不是高手，修行的目的也不在见机行事，最主要是不让烦恼产生出来。”

·慎始

孙中山先生曾说：“法律防患于已然，佛法防患于未然”；相对于世间法律而言，各个正信宗教，包括佛教的戒律更有洞悉先机的智慧，这在佛教中称为“防非止恶”。从五戒、菩萨戒，到僧团的戒律，性质都在于防非止恶。又有四正勤，内容包括：除断已生之恶、使未生之恶不生、使未生之善能生、使已生之善能更增长。

如此杜绝非与恶的成形，自然不会产生种种罪行，更不用谈到刑罚了。佛经有句话说：“菩萨畏因，众生畏果”，菩萨会时时戒慎恐惧，不令恶因生成；众生却要等到果报现前，才感到烦恼痛苦，甚至怨天尤人。

我们为人处事，还是要慎始，做事前一定要先想到后果，万不可做了才来见机行事，这样就能免于后患。要不然，见机做的，就可能是藏祸了。