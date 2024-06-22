“我们要反问自己，不安是为了什么？”

星云大师说：分享故事：禅僧神光拜印度高僧达摩为师。一次，神光问师父：“弟子心中不安，请老师为弟子安心。”达摩答：“你拿心来吧。只要你把心拿来，我便与你安心。”神光心中一楞，突有所悟，立即答道：“弟子找了好久，可就是找不出心来。”达摩微微一笑，说：“假如你能找到的话，那又怎能算是你的心呢？好了，我已给你安好心了，你知道了吗？”神光心中的不安，经达摩一问早就消失了，他高兴万分，连忙回答：“弟子明白了！”

神光明白的是，他那颗不安的心，其实不过是凡夫心，是杂念污染的妄心，他求达摩为他安心，就是未曾领悟到自性的清净真心。达摩不作正面回答，而是为神光出难题，反问于他，让他找出自己的心来。神光被此一问顿时觉悟──不安的心也就安定下来，当下已超越安与不安，把世俗杂念都抛诸脑后。

·状况

学习安心的方法，三点分享：

一、正视现实：当我们觉得不安时，要反问：“不安是为了什么？”遇到任何不安的状况，我们如果能够正视它、处理它，问题往往也就消失了。

二、怀抱信心：当我们觉得无路可走，不敢往前时，这种心态十分危险，因为稍有想不通，就会把自己和整个家庭带入绝境。如果说心态调整一下，相信天无绝人之路，相信今天能过，明天也一定能过，贵人或许就站在不远处，永远对未来怀抱信心，这样人生就会跟着改变。

三、心平气和：遇到不顺心时，要心平气和地处事，试着理解事情发生的可能原因。比方说有人对我们不友善，一定是有原因的，也许真是我们给他的打击，也可能是其它原因所致，而如果是我们带给别人麻烦，那要向对方道歉，如果不是因为我们，而是另有其它因素使别人烦恼，那我们更不需反击、埋怨，反而要看看可以怎样地帮助。

·调适

琴弦要调，声音才能不急不缓、悦耳动听；煮菜要调，味道才能浓淡适中、味美可口；平时我们的心能够无二用，一心一意当然很好，但是它有时候心猿意马、犹疑不定，或是经常忐忑不安、昏昧不明，这个时候就要调了。

所谓的不安、束缚，一切种种的感受，都不过是人的一种心境。看不透，人便会为之牵累，终日痛苦不堪；但若看透，则可放下它、超越它，过一种消遥自在的快乐生活。