点智慧：当别人的贵人

“相信生命里时时有贵人…”

星云大师说：分享故事：阿娟单身且独居，患有红斑性狼疮。有一次，阿娟消失了，连着两日没在工厂出现，亲近的同事连拨几通电话，都无人应答。同事们心里着急，碍于上班时间无法外出，众人商量后，派遣同事阿珠的老公老李前往探看。家里开洗衣店的老李听闻消息，赶紧放下活儿，赶往阿娟的住家。

老李向大楼的守卫说明来意。只见守卫挥挥手，冷冷地说须等大楼主委回来，会同警察才能开门。老李无功而返，同事也只能干着急。中午吃饭时间，同事们又拜讬老李再跑一趟。到了守卫处，碰巧遇到阿娟的妹妹，会同锁匠上楼开锁。“喀”的一声，打开多日未启的门扇，这时只见阿娟躺在床上奄奄一息，不识来人。紧急送医后，阿娟马上送进加护病房。医生说幸好早点送来，不然后果不堪设想。

如果同事们冷漠对待，如果再等一天看看，在无人闻问的时刻，阿娟可能就要丢了性命。因为有了这么多的贵人相助，阿娟后来脱离险境，转至普通病房。知道消息后，众人稍感安心。午餐时，同事们纷纷解囊，从微薄的薪水里捐出一笔款项，准备前去探视阿娟。

·互助

人与人之间一定要互助合作，当自己有资源和能力时，就应尽量帮助别人；做好事只是单纯因为自己“愿意”这么做，当对方得到帮助，自己觉得很欢喜，这就是帮助别人所得到的回馈，至于别人是不是把你当贵人，并不重要。我们既然要做善事、开善门、做别人的贵人，就不应计较，也不应在做了好事以后，希望得到别人的感谢。

人身难得，我们就要用善法来滋润身心。生命长短不知道，但能够用身心来开阔生命，让生命更有深度一点，能够做人间的贵人。什么是人间的贵人？能够付出、利益人群。希望我们人人，都互相为他人生命中的贵人。

·慧命

贵人不一定是有钱人或有地位的人，而是对别人有帮助的人，帮助没有大小之分，只要有那份心意就行。我们希望碰到贵人，其实我们也可以立志在生活中当别人的贵人，适时地帮助，你就是别人的贵人。

人与人之间的真诚、良善，以及更多的温暖，我们能给与就给与，无需过多计较，试想想，当我们看见人生百态，天天经一事，必然就会长一智，这样就能累积无量事、无量智，慧命自能增长。