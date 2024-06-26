“造了罪孽要知忏悔…”

星云大师说：分享故事：寺庙里住着老法师和小沙弥。一天，小沙弥打死了一只癞蛤蟆，老法师很生气地说：“你杀生害命，一命抵一命，你到后山的悬崖上，舍身忏悔，才能抵销你杀生的罪过。”小沙弥一听，心里害怕又难过，含泪走到后山悬崖边，坐在那里伤心不已。

一个屠夫刚好从这条山路经过，听到小孩子的哭泣，循着哭声，看到小沙弥。屠夫好奇地问：“你为什么哭呢？”小沙弥说：“我打死一只癞蛤蟆，师父要我跳崖自尽，才能赎罪。”屠夫一听，心想，打死一只癞蛤蟆就得舍身赎罪，我天天杀猪，几年来，也不知道有多少猪丧生在我的刀下，想到自己造下的罪业，不禁惭愧忏悔。

于是他向小沙弥说：“我是个杀猪的屠夫，你的罪业没有我的深重，该跳崖自尽的人是我，今天我愿意代你赎罪。”屠夫一心想要忏除罪过，根本无视于万丈悬崖。当他身体正要跌落谷底时，忽然飘来一朵纯白的莲花托住了他，冉冉上升……

·洗除

佛教对于我们过去所造的罪业，提出积极的改过方法。就是真心诚意的忏悔，用慈悲善念的净水洗除我们内心的尘垢。忏悔的法水可以洗净一切罪业。受戒的人，不怕犯戒，只怕不悔，因为破戒而知惭愧，还可忏悔得救；破见者拨无因果，邪见执着，是无法得救的啊！

宿命论只会迷惑我们的智慧，放弃创造命运的权力，唯有承担错误，勇于改过的正观，才能使我们的生命得到救赎。一杯难以入喉的咸水，如果注入一点一滴甜美滢滢的泉水，也可以把咸味沖淡，成为清凉的甘露。放下内在的屠刀，沾满血腥的锋刃，也能蜕变成一朵纯白柔软的香莲。

·归正

“放下屠刀，立地成佛”，就像世俗所说的“浪子回头金不换”，浪子回头的可贵，是在能够改邪归正，既然改邪归正，就须要积极地重建人生，才能达到“回头”的目的，因此，佛教所说的“放下屠刀，立地成佛”，也只是从人正面的自性──佛性上作的肯定。有人说杀猪的人一听经，改过来就可以立地成佛；这样赶快去杀，再赶快去改过，就可立地成佛，这是错误的。不是屠刀放下就能成佛，而是早听早回头。

众生都有佛性，恶的时候就是湮灭佛性；善念生时，就是佛性现前。人非圣贤，孰能无过？有过重要的是要知道悔改，这样才能及时消除自己的罪业。如果我们可以永远保持善念，就能够走入佛道，假使一再作恶，就跟正道愈离愈远了。