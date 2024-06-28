“人的财富有成长，社会也要和谐…”

星云大师说：分享故事：青年很想成为富翁，他到处走动，寻找着变成富翁的方法。几年过去，他不但没变成富翁，反而成为流浪汉。神明被他的虔诚感动，就跟他说：“要成为富翁很简单，你以后要珍惜遇到的人事物，并且为你所遇见的人着想，给与布施，这样的话，很快就会成为富翁。”

青年听后很高兴，走出庙门还不小心在石头上绊了一跤，当他爬起来时，手上正好抓着一根稻草，他记起神明的话，珍惜一草一木，拿着稻草就往前走。突然，他听见小孩子大哭的声音，他就走上去，拿着稻草逗孩子玩，青年还把稻草送给了小孩子，孩子笑起来。母亲非常感激青年，就送给青年三个橘子。

青年拿着橘子继续赶路，看见一个人蹲在地上喘气，他走上前问有什么可以帮忙的？这个人说：“我口渴得连一步都走不动了。”青年马上把橘子全部送给那个人，原来那个人是个布商，他吃完橘子，为了答谢送给青年一匹绸缎，青年拿着绸缎继续往前走。

青年看见一匹马病倒在地上，骑马人一筹莫展，青年就跟骑马人说：“如果你同意，我愿意用这匹布来换你的马。”骑马人答应了。青年跑到河边，提了一桶水给马喝，没想到，才喝了一会儿，马就好起来，原来马是因为口渴才倒下的。

青年骑着马前进，经过一家大宅院，突然跑出一个老人家挡住了他，向他请求：“你能不能把马借给我？”青年答应。老人说：“我是宅院的主人，现在我有急事要出远门，等我回来还马时再重谢。如果我没回来，这个宅院和土地就送给你好了。”老人家说完，匆匆地骑马走了。

青年在大宅院住了下来，等老人家回家，没想到老人家一去不复返，他就成了大宅院的主人。这个时候，他才领悟到：“我找了多少年做富翁的方法，原来成为富翁就是这么简单。就是要布施，要慈悲啊！”

·定性

财富的获得没有定性，它有因缘果报，因缘到了，我们不想发财也会发财；因缘不到，怎样贪心妄求，也与我们无缘。有的人用劳力赚取财富，也有的人用头脑、用智慧赚取财富；有的人将本求利，用钱财去赚取钱财，但也有人用人缘来获得财富。

然而，很多人没有想到的是，当人的财富成长的当儿，社会也要和谐，因为和谐以后我们的财富才会安全。我们看看治安不好的国家，有的人聚财，因而招致杀身之祸；很多人不也是因为财多怕被人觊觎吗？所以说，财多未必是好事，而财多，我们更要懂得布施回馈，造福国家社会，做个与众生共有财富的人。

·德业

我们也要以财富孝顺父母，使师长老有所养；应以财富养育妻儿，教他们德业增长；另外，求取财富也要有度，如果心中只想着要钱却不能满足，这就是贫穷；假如是想我够了，能分享大众，那就是富贵。我们对国家、社会、家人、朋友，有心存感恩的想法就是富有，凡事希望别人给我，那就是贫穷了。