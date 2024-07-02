点智慧：聪明不可用尽

“处众时未必要时时显得出众…”

星云大师说：分享故事：北宋宰相王安石认为古人造字，定非无义，因而撰写《字说》一书，一字解作一义。一次，王安石提到苏东坡的“坡”字，他说：“坡乃土之皮。”苏东坡一听乐了， 张口就说：“那‘滑’字岂不是水之骨？”

又有一天，王安石谈到“鲵”（两栖动物，俗称“娃娃鱼”）字，说：“从鱼从儿，合是鱼子；四马曰驷、天虫为蚕。”苏东坡忍着笑，故作认真地问：“鸠字代表九只鸟，您知道为什么吗？”王安石信以为真，欣然请教有何典故。苏东坡笑嘻嘻地说：“《毛诗》有云‘鸤鸠在桑，其子七兮’，连爹带娘，不正好是九只鸟吗？”王安石才知道被愚弄了。

苏东坡一生困顿辗转，仕途跌宕起伏。他在贬谪到黄州期间，侍妾王朝云为他生下一个男孩。苏轼大喜过望，写下《洗儿戏作》：“人皆养子望聪明，我被聪明误一生。惟愿孩儿愚且鲁，无灾无难到公卿。”全诗以戏谑的语气出之，苏轼的有感而发，包含了深刻的人生体验。

·别人

俗语有云：“便宜不可占尽，聪明不可用尽”；生活中很多人总认为自己比别人懂得多，事情比别人做得好，有意无意张扬自己的聪明才智，但却未能如愿平步青云。我们的生活未必如想象一般，一分耕耘就有一分收获，因为别人如何看待自己，又是另外一回事。所以，我们对于事物可持不同意见，可态度却不可轻佻傲慢，更不要让别人觉得自己在卖弄聪明。

人有智慧，做事机智灵巧、进退有据，这种人走到那里，必然受人重用。但聪明伶俐的人，做事尽管明快果敢、可如果在做人方面，也处处表现精明干练，甚至玩弄手段，往往也会有失厚道。

·蓄势

真正有智慧、聪明的人，达百事而不俗，他会明晓世情，凡有所做，必然观照全局。而且在不违人情事理，且又不媚俗讨好的前提下，务必做到让大家皆大欢喜。这种和而不流，流而不俗的处世智慧，就是一种人生历练后的圆融。

聪明不可用尽，也是“势不可使尽”的道理，它告诉我们要蓄势，但势能少用就少用，非用不可时也不要用尽。这是一句平常话，人人皆可学习的。

人的聪明智慧，如同一塘池水，须澄澈清明，才能供人饮用；人有清净的智慧，正如虚空不受污染，自能利益万物。所以，清净的智慧，于人于己都很重要。