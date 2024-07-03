“不要坚持照自己的方式进行…”

星云大师说：分享故事：国王梦见自己的牙齿掉光，于是招来智者为他解梦。直率的智者说：“这是不吉祥的梦，每掉一颗牙齿就意味着您将失去一位亲人。”国王大怒，把他赶出去。

国王又下令找来另外一位智者，让他解梦。这位智者听完后，一脸喜气地说：“陛下，您真有福气，这意味着您会比所有的亲人都长寿。”国王听后大喜：“来人，奖赏这位智者100枚金币。”

这时，年轻的礼宾官不解地问第二位智者：“您的解释其实和第一位的，本质上是一样的，为什么他被赶了出去，您却得到重奖呢？”第二位智者就讲了一个寓言故事，他说：“有一位年轻貌美的姑娘满身污垢地去见国王，结果国王将她赶了出来；后来这位姑娘洗得干净，如出水芙蓉，穿上漂亮衣服，又去见国王，国王高兴地接见了她，并将她留在身边，十分宠爱和信赖她，这个姑娘的名字就叫作‘真理’。”

这位智者又说：“任何时候，我们都要坚持讲真话、讲真理，但是，人们听了赤裸裸的真理，往往会觉得刺耳。所以，我们应该做的，就是要选择适当的方式来表达。”

·心意

世间万事，都要靠表达，表达得好，事半功倍，表达不好，好事难成。只是，人一生大半都受情感左右，无论人际往来、是非得失，甚至生死存亡中，都有喜怒哀乐，如果在不适当的场合，让感性的自己过分表达，有时反而适得其反。立身处世，太过理性显得冷冰冰，过于感性又太过热哄哄，容易沖昏自己，也让别人误解，人心的自私、烦恼、伤害等，就会因此引发。

其实真正的表达，彼此都要真诚，不要虚伪、欺骗，只有用真心表达，最为可贵。然而，如何真诚的表达？重点还在于“从善如流”和“与人为善”，你说的话，要让人觉得舒服，觉得你是带着善意，一点伤害性也没有，那就是心意的表达。心意的表达，也是高层次的表达方式。

·爱语

佛教有个名词叫“爱语”，意思是指慈爱的语言、态度与表情；也就是能够把自己内心想要对人表示的关怀、体贴和勉励，透过语言、表情或手势等肢体行为表现出来。爱语的“爱”，不要只把它当成是男女感情的爱。爱有很多等级和层次，最低的层次是自私的爱，那是充满占有与贪婪的爱。

只要我们心里慈悲、柔软，对人关心，我们所表现出来的任何一个动作、表情，哪怕只是一句话而已，都会让人感到温暖，这就是爱语的力量。

举个例子，如果是和老人家相处，我们就要放缓步伐，就好象我们也是老人家一样，一步步慢慢陪着他走，这样他就会觉得温馨。这也是爱语能展现的力量。要做到这样，须为他人设想，把自己的利害得失放下，不要坚持照自己的方式进行，这才是爱语的表现。