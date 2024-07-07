点智慧：让我们握住别人的手

“世上一切都会消失，但爱会留下来…”

星云大师说：分享故事：一天，特丽莎修女走在大街上，看见一个老人低头站立在马路边，她就走过去握住他的手，并不说什么，只是这样握着，许久许久，老人抬起满是泪水的脸来，轻轻地说：“谢谢，很久没有接触到这么温暖的手了。”

不仅是穷人，许多富裕的人同样需要修女的帮助。在那些豪华住宅里，有许多孤独的心。一次，特丽莎修女走进一个孤独老人家里，看见杂乱的家连灯都不开，就问他为什么不开灯。老人答：“为谁开呢？我又不需要。”修女说：“如果我需要，你开吗？”老人高兴地说：“你来我就开。”从此，她点燃了这个老人心中的一盏灯。

人们普遍恐惧贫穷和疾病，但是更加恐惧的，是被讨厌被忽视被遗弃的感觉。特丽莎修女说：“上帝创作了一个富足的世界，足以养活世界上的每个人，如果有人因为饥饿而死去，一定不是因为食物不够，而是分配出了问题。生存权是上帝赋予的，任何人都没有权利从他手中夺走。”

1997年9月5日，特丽莎修女离开人世，这一天，全世界都哭了，痛哭的人有回教徒、印度教徒、基督教徒、佛教徒等等，但她留给大家的，能抚慰大众心灵的，就是她的那双手，她的事迹告诉大家：“让我们握住别人的手；在这个世界上，一切都会消失，但爱会留下来。”

·善意

我们能表达关心，比物质、金钱的救助更为重要。现在的社会进步，凡是有善心的人，都应抱着“人饥己饥，人溺己溺”的爱心，给予救灾恤贫，给予多方协助。但是，老弱的人最需要的是关心，贫苦的人更希望的是关怀。因为“救济”容易使人没有尊严，“关心”会令人得到鼓舞。

所以，佛陀对愚笨的周利槃陀伽的关怀，对担粪的尼提的关怀；尤其佛陀说，对于病苦的众生，更要多一分关怀。我们从小受过多少人的关怀，但是我们又关怀过多少别人？我们能听人倾诉，就是表示关心；专程访问，也是表达关心。适当的送礼、灾情的慰问、疾病的关怀、考试的祝福、喜丧婚庆的致意等，总之，一句关心，一个握手，就是代表一种善意、一种友爱、一种祝福。

·流动

人与人之间，能够互相关怀，非常可贵，也是非常重要的事。心怀慈悲的人，就能成为受人敬重的人。慈悲是什么？是无条件的关怀、体谅、协助等，是以照顾他人来作为成长自己、提升人品的最高法门。能帮助穷困的人，我们就如千手观音；想想如果我们每一个人，都懂得伸出双手，一手拉着那些痛苦无助的人，一手接过无数慈悲人士的关怀，那么，我们就能让人间的爱，藉由我们的手，欢喜自在地流动着。