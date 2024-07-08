“用思想意念，化解情欲爱欲…”

星云大师说：分享故事：早在1464年，佛罗伦萨就已经筹备雕刻《大卫》（圣经中的犹太英雄大卫王），他们从阿尔卑斯山开采出来了一块名贵大理石，邀请了艺术家阿戈斯蒂诺创作。这位艺术家用2年才完成了雕像的腿部轮廓，然而，后来他却不干了，那块几乎是毛坯的大理石被遗弃了很长的时间。直到1500年，当时26岁的米开朗基罗（意大利文艺复兴时期杰出的雕塑家、画家、哲学家和诗人）接手创作，完成了这个西方美术史上最优秀的男性人体雕像。

有人问米开朗基罗，他是如何雕刻出《大卫》的？他说：“很简单，我在大理石上就看到了《大卫》。我要做的只是凿去多余的石头，去掉那些不该有的大理石，《大卫》就诞生了。”

故事寓意：我们的人生不也是如此吗？只有不断剔除多余，想要的部分才会慢慢显现。这多余的部分，就是自己过多的欲念。

·节制

佛经里，形容娑婆世界是人欲横流，这确实不错。世人以食欲、淫欲、睡眠欲等来维持生命，假如没有欲，就没有人生；连天界的六欲天都有欲，到了色界天，还有精神上的欲望，你说人间的凡夫众生，怎么会没有欲呢？

欲有好、有不好；有善法欲，有染汙欲。佛教不是禁欲主义，而是讲少欲知足。如果不少欲、不对治欲，一再发泄欲望，这个人就会不知廉耻、不知义理、不知纯净的善法，将会沦落成为禽兽一样。而大家一定要明白的道理是，人之所以不同于禽兽，就是因为对欲有节制。

·知足

然而，在人间，欲是不能免除的，只是欲的问题，是人生一个最大的善恶交会点，我们是要追求善法欲呢？还是要追逐染汙欲呢？我们在哪一种欲里面生活，才能满意？许多人最大的欲望就是爱情，所谓财色名食睡五欲；五欲没有，那人生的生命又寄讬在哪里？所以欲是生存、欲是生活、欲是希望、欲有未来，但欲望却要懂得简略，善法欲要增上，染汙欲要减少。

我们可以用思想、意念，化解情欲、爱欲。我们的思想里面多往善法去想，多往好事去想，多为众生服务去想；我们满心的思想观念，都想为人服务，为世间奉献，那么欲念、情欲，自然就会减少。

另外，一个大的爱欲等于洪水氾滥，要有去处、要流通，所以要能升华。慈悲就是大爱，慈悲就不自私，可以有爱心去救苦救难，有爱心去服务他人助长世间的善美，让爱欲能正当的发展，也不是不好啊！

对欲的成长，是因为智慧不明，或者对方美丽、对方姿态动人、对方勾引起你的情欲。如果你能正念，对治身体的邪歪念，就能少欲知足。