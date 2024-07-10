“形成不好的惯性思维，人生路会愈走愈辛苦…”

星云大师说：分享故事：在马戏团表演中，常常可以看到一个奇怪的现象：千斤重的大象，被一条细细的铁链拴得老老实实。大象为何不挣脱呢？原来，大象幼年时就被驯象人用铁链拴着，小象力弱，挣扎也无法挣脱。久而久之，便习惯了被铁链拴着的状态，长大后即使力量翻了无数倍，也不再尝试挣脱，甘心受铁链限制。

·改掉

平常生活中，有些经常性的动作，它已经形成惯性思维，譬如刷牙、刮胡子、洗脸、穿衣服等，不知做过多少次了，就不必用脑思考。然而，有些人行事散漫马虎，觉得小小的错误无伤大雅，也不见得需为此负责。只是，这种不负责任的态度，久而久之，便会在意识中形成不好的惯性，也就是不好的惯性思维。而且，情绪也是有惯性的，什么事让我们快乐，什么事让我们沮丧，我们容易为了什么事感到愤怒，焦虑，自责，或者愧疚？当我们仔细去觉察，可能诱发各种情绪的事都是相似的。

我们一旦形成了不好的惯性思维，人生路会愈走愈辛苦，自己辛苦，身边的家人和朋友也很辛苦，因为大家都要容忍我们的缺点，所以，我们要走出不同的人生路，首先就要把不好的惯性思维改掉。

·训练

佛教相信，众生在六道之中上下浮沉，种种的业习在我们意识的深处流淌，由于我们的错误认知，造业而感苦，依着苦果又起烦恼而造业。业习的牵引形成一股强大的力量，某些念头不停地汇聚、强化，继而形成生命的主导。这些的初始，不就是不好的惯性思维所形成的吗？我们就像追着萝蔔跑的驴子，每天追逐感官娱乐自我欺骗；顺着已经成为惯性思维的习气，让身心一直在堕落。

如何改变？练习的方法简单：我们可以自问，在过去对我们很重要的一件事，在决定改变后，现在是否对我们一点都不重要？过去可以轻易激怒我们的事，现在我们是否不在乎？这时应看一下自己的心，为什么生气？是否因为不符期待？那个期待，就是我们所执着的东西。当我们不再执着一件事物或一种习惯，它就失去了指挥摆布我们的能力，我们也才能从中获得自由。不断自我训练再训练，我们也会练就好的惯性，那么我们生命的去向便会与之前不同。

在人欲横流的世界，我们就像在又脏又暗的河里飘荡，唯有看清流转生死的本质，截断随波逐流的惯性，从生死河中出走，踏上岸，精勤修行，才能真正解脱。