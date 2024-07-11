“没有求新求变，却一直埋怨顾客骤减…”

星云大师说：分享信息：坐落于中国福建省莆田的闹市区，双驰鞋业的“新一代定制工厂”，从外观看更像鞋店。但与一般鞋店不同的是，这里见不到摆满鞋子的货架，而是科技感十足；大厅中央摆着一台脚型测量仪器，旁边是几个电脑屏幕。不时有顾客站在仪器上测量，很快地，一份详细的脚型报告就会通过小程序出现在顾客的手机上，其中有脚型尺码、身体平衡性、走路习惯等信息，连运动鞋哪个部位磨损地最快也一目了然。

这份数据会生成最适合顾客双脚的鞋子型号，然后还要搭配鞋面图案。顾客轻点电脑屏幕，几十种鞋款就出现在眼前，选中之后，就生成了“专属运动鞋”的订单。

莆田素有“中国鞋城”之称，从上世纪80年代起，便开始为国际知名品牌代工。随着市场消费升级，批量代工制造模式陈旧，面临劳动强度大、生产效率低等困境。在这一背景下，智能化制鞋生产线应运而生。双驰鞋业董事长陈文彪说：“有一年，我到德国的马赛地工厂考察，发现车间里没几个工人，生产的智能化水平很高。那时，我就感觉，制造业的转型迟早到来，与其被动接受，不如主动拥抱未来。”

·积极

遇到高山河流，能不转个弯吗？逢到灾难危险，能不设法躲避吗？所以人类要求安全生存，转型是不可避免的进程。人类从蛮荒的古代，转型而为游牧生活；从游牧生活又慢慢转型为农业生产；从农业生产进而转型到工业成就，进而又到现在的AI时代，我们要做的是，就是积极转型，学习并提升技能，这样才能继续更好的生存。有些国家的中小型企业，仍旧抱着固有的经营模式，没有求新求变，却一直埋怨顾客骤减，鞋业“新一代定制工厂”的鲜活例子，或许就是一个提示。

·无常

达尔文的进化论，说明自然界的各种生物、植物，为了生存，必须转型；转型才能进化，才能不被淘汰。你看，每个人早晨起床，都要举手伸腰，做一些体能运动；因为能转、能动，才有健康，才有活力。人民的旧思想、旧观念、旧有陋习不肯转型，让我们的社会虽然拥有二十一世纪的科技，生活头脑却还停留在十七世纪。一些经济企业体，不能随着社会需要而转型，所以百年老店也不易久存。

佛教讲“法无定法”，一切法苦空无常，都是随时、随地、随境、随心在变。遇到应该有所转变，就要随顺需要而变；所谓转型，其实最重要的是，我们要转迷为悟、转恶为善、转痴为慧、转暗为明。生老病死，生命不也是时时都在自然的转换吗？人类自我的意识、思想、心境、生命，也要时时转换，才能进化！