“从生到死像时钟，是圆型的…”

星云大师说：分享故事：苏东坡的《僧圆泽传》记载：唐僧圆泽和李源，相约前往峨嵋山一游，圆泽主张取道长安陆路，李源坚持行走荆州水路，圆泽叹息说：“一切是因缘，由不得人也。”二人一路游来，看到一位大腹便便的妇女在河边汲水，圆泽看了说：“我主张走陆路，正是为了怕见到她呀！这位妇人已怀孕三年，我本当投胎为她的儿子，三年来我到处躲着她，想不到你我今日因缘已尽。三天后，你到王家来看我，我以微笑与你为证，十三年后，在杭州的天竺寺外，我们再见面。”当天晚上圆泽就无疾而终。李源依约，三天后到王家去祝贺，襁褓中的婴儿看到李源，露出天真无邪的笑容。

十三年后，李源到了杭州天竺寺，看到一个牧童骑在牛背上，悠然鸣笛而歌道：“三生石上旧精魂，赏月吟风莫要论；惭愧情人远相访，此身虽异性长存。”李源听了，高声呼叫说：“圆泽禅师还健朗吗？”牧童挥手回答：李公果然守信用。”然后又引吭高歌：“身前身后事茫茫，欲话因缘恐断肠；吴越山川寻已遍，却回烟棹上瞿塘。”在呜呜的笛声中，牧童牵着牛冉冉而去。

·轮回

人吃了青菜五谷，排泄成为肥料；肥料再滋润草木，又供人所需。人喂食猪羊，猪羊又供人食用，彼此轮回。种瓜得瓜，种豆得豆，这就是轮回因果的思想。世界有成住坏空的轮转，时间有春夏秋冬的更替，人生有生老病死的阶段，这一切都是轮回。

轮回是圆的，轮回是希望。杨柳枯了，会有再青时；花儿谢了，还有再开的时候。太阳西下，明晨会再升起。水被太阳蒸发为蒸气，遇冷凝结致雨；花果枯萎成为种子，经过播种又再开花结果。一江春水向东流，流到哪里去呢？还是有再回来的时刻。冬天到了，春天还会很远吗？像这样的轮回思想，多么美丽，多么真实，多么光明的未来希望！

·慎知

人世有富贵不过三代的说法，你们看，帝王朝代就很少超过千年；所谓“眼看他人死，我心急如焚；不是伤他人，看看轮到我”；因为轮回，知道有因果；因为轮回，可以看出无常。火车的车轮辗转不停，这是向前；轮船的轮机，不但向前，还可以左右。吾人因为起惑、造业、受苦，惑业苦的框框一直紧紧的束缚住人生。在这生死轮回中流转，虽不畏于灭亡，但终难免有轮回之苦啊！

轮回可以有好的未来，可是也有不幸的降临。例如现在的政党轮替、家族的兴亡，都在说明现世的轮回。世间上成者为王，败者为寇，都是各有前因莫羡人。轮回也是很可怕的，假如你懂得的话，全世界的人，哪个没有做过我们的兄弟姊妹？如果你能透视阿僧祇（多到没有数目可以计算的意思）劫，你必当相信，所谓“世间轮回苦，孙子娶祖母；牛羊席上座，六亲锅里煮”，轮回，可不慎乎？