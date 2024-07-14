点智慧：苦从哪里来？

“人生是一杯苦酒…”

星云大师说：分享故事：佛陀在舍卫精舍时，有四个比丘闲坐树下，讨论着“世间什么事最苦？”一人说：“人生最苦最大的忧患，莫过于淫欲。”另一人说：“人生最苦最大的忧患，没有比饮食更重要，一旦面临饥渴，什么事都不能做。”又一人说：“我以为嗔恚，是人生最苦最大的忧患，一念嗔心起百万障门开，会使人受无量的罪刑。”最后一人说：“恐怖与惊惧，是人生最苦最大的忧患，每天生活在恐怖惊惧中，身心不得安宁。”

刚巧佛陀走来，四人请佛陀作评判，佛陀听后说：“你们所说的最苦事，都不是究竟的答案。天下最苦莫过于有此五蕴色身，色身才是造成一切忧悲苦恼的根源。我们会有饥渴寒热，恐惧惊怖，炽盛淫欲，嗔恚忿恨，都是由于我们的色身作祟。身体是一种苦器，劳心积虑，忧畏万端，弱肉强食，互相残害，以致于在六道中沈沦不息，皆由贪爱色身而为。”

·贪欲

分享一首偈：“诸苦尽从贪欲起，不知贪欲起于何；因忘自性弥陀佛，异念纷驰总是魔”。常听人说，人生是一杯苦酒，世间是一个苦海，人生是苦多乐少，那么苦从哪里来？苦从有你有我，人我的关系不协调，当然就很苦了。苦从哪里来？比方大自然界的水灾、火灾、风灾等，没有办法处理就很苦。在社会上，想要却求不到、冤家相会、爱别离等等，这些不协调会造成我们身心的痛苦。

苦从哪里来？身体上的老病死生，也会让我们感受世间的苦。究竟苦从哪里来呢？实在说，苦是从心里来的，苦从贪嗔愚痴来的。“诸苦尽从贪欲起”，一切的苦，都是从贪欲而起，如果不贪就没有苦。为了贪图享受，只得要辛苦去赚钱；为了贪图利益，只得辛苦去争取，所以“诸苦尽从贪欲起”。

·满足

“不知贪欲起于何”要说的是，我们的贪欲又是怎么开始的呢？主要原因是内心感到贫乏，于是心向外奔驰，贪图外境美好、贪图功名富贵、贪图爱情美色；因为内心空虚，什么东西都希望拥有。假如我们的自心拥有满足的财宝，就无须再追求外境的快乐，所谓无欲则乐，就能远离苦。有人考证早期佛教原典中的“苦”，准确的翻译该是“不满足”。人难道不也是这样吗？在做某个事情前，我们觉得做这件事会有多么快乐，可是真正做了之后，又感觉到空虚。这就是苦，我们永远都不会真正满足。

“因忘自性弥陀佛，异念纷飞总是魔”，忘记了自性里有一个佛性，有个真如。自性就是我们的宝藏，这个宝藏里有永恒的生命，有普遍法界虚空的真如，我本来就有这许多东西，何必去计较外在一点蝇头小利呢？人们计较外在的许多东西，就是妄想杂念，这个异念纷飞就是我们的心魔，会迷惑自心本性。若要除魔，就须向内心寻找自己的宝藏。