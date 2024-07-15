“尊重、好话、笑容、爱护，都可以制造暖意…”

星云大师说：分享新闻：印度视觉艺术家兼摄影师拉姆巴有个小善举，他将太阳融入他的艺术，透过借位寻找最佳角度，让太阳看似被捧在手心，或是被举起、被拥抱等，这些“落日系列”剪影照片，让人一看就发出会心一笑。这也是拉姆巴的目的，他希望让人们能在压抑生活中，获得疗癒正能量。他觉得，夕阳能够让人忘记烦恼，享受自然之美，而且，大家“传接”太阳，也有鼓励给与光明之意。

这名富有创造力的25岁年轻人，在他还是孩子的时候，就把摄影当作爱好；如今，他已掌握了摄影技术。拉姆巴表示，太阳是源源不绝的灵感来源，他能够以天马行空的方式，将其融入照片中。从把太阳背在背上，到奋力一跳越过它，拉姆巴利用巧妙的视错觉、数位编辑，让它看起来就像是可以握在手中的物体。

拉姆巴经常邀请朋友、兄弟摆姿势拍照。在一张照片中，一个人把太阳踢到另一个人身上，太阳变成球体将人撞飞的模样相当逗趣；而另一张照片，一个人将发光的太阳变成花朵，递给他的挚友。

在他的作品中，太阳是个千变万化的角色，但传递的，一定是温馨或希望的信息，例如将太阳当成“希望”的象征，以两人传接太阳的画面，鼓励给予人们希望。

·温暖

生活中，我们总在善恶之间徘徊，然而，只要我们能让小小善意在心头浮现，我们多少就能分辨什么事情应该做，什么事情不应该做，心在此自然清楚明白，就会正派行事。

人，光是自己身上有暖气还是不够的，要把自己身上的暖流，分散给社会大众，让大家都感受到社会的温暖。

有阳光的地方，就有温暖；有生火的地方，就有温暖；有好话和好事的地方，就有温暖。所以，温暖有时候倒不一定从气候、温度上来看；尊重、好话、笑容、爱护，都可以制造暖意。真正的暖流是从心意发出，所以心像电厂一样，能发出一点暖意给别人，比阳光、电器的产品还更重要。

·受报

以佛教的观点来看，人生的目的，凡夫是来受报还债的，佛菩萨则是来还愿的；如果知道人身难得，能够知善知恶、为善去恶，人生就有了意义；如果又能进一步积极奉献、自利利人，这就是人生的价值。虽然凡夫是来受报还债的，但也不妨学习佛菩萨精神，为自己的人生发一个愿。这个愿可大可小，可以小到只是许愿：这一生之中要做个好人。许愿自己不做坏事、不投机取巧，尽心尽力尽责。这样的人生，就比较有意义，而且充满希望。

像新闻中印度摄影师的小善举，那么简单却又温暖人心，事看似小却又意义深远，这就是一件对人有益的事，类似这样的行为，也是值得我们学习的。