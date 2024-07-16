“小人容易上台，不容易下台…”

星云大师说：分享故事：一部名叫《还珠格格》的电视剧，在中港台和新加坡很受欢迎。在电视剧里演出皇帝角色的张铁林，讲过一个这样的故事：正在拍戏，端坐在龙椅上。两边的宫女恭敬地在给他打扇子，太监也在旁伺候，下面还跪着众大臣。皇帝一副俯视众人的神态，威严地开口：“平身！”话音刚落，众臣起身，导演就喊：“好了，吃饭了！”

这时，整个片场瞬间变了样，宫女们把扇子随意一丢，化妆师也马上过来揪胡子，服装师赶紧过来扒龙袍，不到15秒，“皇上”就扒得只剩下一套内衣裤，所有人都跑光了，只剩张铁林一人坐在龙椅上。

这时他的助理跑过来说：“不好意思呀，今天跑慢了点，只盛到饭，也没多少菜了，要不您先吃着，我再过去看看。”张铁林感慨道：“那一刻我才理解，什么叫富贵如浮云。”

·聚散

人生中，我们需要明白一个道理：千万不要太高估自己，只要离开了我们所处的位置，就可能什么都不是！我们现在享有的一切礼遇与尊荣，都是因为我们坐的那个位子。或者退休，或者另谋高就，只要离开那个属于我们的舞台，就要懂得转身，不要再留恋，也不要奢求那个光环与掌声继续存在；因为人走，茶也就凉了。

权位当前，小人容易上台，不容易下台；君子不容易上台，但容易下台。人在一生当中，都有权位的诱惑，我们在权位之前，就要做一个君子，能够知道进退。人生的聚散，必定有聚有散；有散有聚，这就要看聚散的因缘。参透因缘，我们就能懂得聚散的关系，并明白到“懂得退下”，也是自我尊重，以及尊重别人的做法。

·放下

自古以来，许多尊贵权势人物，往往至死不愿让出权位，要待子女或后起者逼下台。提得起放不下，非常痛苦。试着想想，金钱放不下，名位放不下，人情放不下，我们就在金钱、名位、人情里面打滚；甚至有人对是非放不下，对得失放不下，对善恶放不下，我们就在是非、善恶、得失里面，不得安宁。人的心里，瞋恨嫉妒、忧悲苦恼，负担太重，就应该放下；然而，责任公理、慈心悲愿，则应该提起。

我们要明白的道理是，放下的东西未必是好，提起的也未必是不好。总之，还是一句话：人，要像一只皮箱，当提起时，你要提得起；当放下时，你也要能放得下。