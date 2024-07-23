“善行要自我健全，也要能普利他人…”

星云大师说：分享故事：法国有个高尚社区，居民都是体面人士。社区门口，常年有个流浪汉，穿得破烂，大多居民在进出时，见到流浪汉，都会给他一些硬币。一天，社区物业为了加强管理，把流浪汉赶走了。起初居民也不以为然，但过了几天还是没见到流浪汉时，总感觉有些不安，似乎生活中少了些什么。

有一人决定去请教牧师。牧师对他说：“你的内心，就是少了安宁。此前，你每天丢给流浪汉一枚硬币，给出的少，但内心得到满足，似乎做了善事。然而，你或许没有发现，你以为善行是在帮助别人，实际也是在帮助自己，帮助你获得一种心理上的安然感。”那人听了，就问：“那我接下来应该怎么做？”牧师笑着说：“其实你什么都不用做，就是继续保持自己那一份善行的良知。当那份良知又在呼唤时，你也知道帮忙，这就足够了。”

·救难



善行的种类，四点分享：

一、救苦救难：世间多苦难，人要发心救苦救难，这就是善行。人间的痛苦，有自然界带来的水火风灾，有社会加诸给我们的杀盗暴行，有来自自己身心的贪瞋邪见、生老病死等烦恼，所以善行不但要自我健全，而且要能普利他人。观世音菩萨所以为人所称道，就是因为他大慈大悲，救苦救难。我们对人能布施一点真心实意，给人一句好话、一点方便，都是在行善积德。

二、维护正义：行善也不只是消极的助人，更要积极的维护正义。世间上有些少数民族，以及势力薄弱的妇孺、残障病苦的人士，乃至受人压迫、欺凌的民众，我们应维护正义，见义勇为地帮助他们获得世间公平的对待。

三、原谅过失：有人犯了极大的过失，如伤人害命，当然有法律会加以制裁；假如朋友间的相处，一些误会、无心之过，乃至一些不当的语言，不是恶意的冒犯，纵有过失，也要有宽大的心胸，给予原谅。人的一生，谁不犯过？只要讲清楚，说明白，能够原谅别人的过错，能有包容别人的雅量，就是一种美德和善行。

四、奉献服务：我们在每日生活中，可为自己做个记录，就如童子军的每日一善，看看我们在一天当中，有做过什么好事？有对人说过什么好话？有施予过别人什么帮助？有对社会大众做了什么服务、贡献？你在平常的生活日记上，每天都有善行的进帐，则增福进德，日有所长必定受用无穷。

·调和



天下本无事，总是人的观念一偏差，造就了很多不调和。世间生活，我们都要重视因果，重视因果就重在懂得转念，恶念能转成善的，并且付诸于善行，那就会很祥和，有困难的都可以解决。一个人的改变，就能带动另外一个人，一群人有了人生的正确方向、人心不偏差，就能携手合作共行善，那么社会风气，自然会越来越好。