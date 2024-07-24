“色身是苦的根源…”

星云大师说：分享故事：学生问老师：“锦花带雨露，桐叶舞秋风。我们如何从这些大自然的现象里，来体悟真实的世界，了悟真实的人生呢？”老师答：“不雨花亦落，无风絮自飞。”意思是说，不下雨，花一样也会凋谢；没有风，柳絮一样也会飞扬。老师再说：“所以，无的世界里，也有一种活生生的、活泼泼的另一番景象。”

故事寓意：世人都喜欢追求“有”，不喜欢“无”。所谓“松树千年岁，不如时人意”；苍松翠柏，万古长青，可是有几个人喜欢？一般人都欢喜红花绿叶，虽然短暂，但是非常惬意。万古青松，有时候无法吸引人去欣赏它，正如法身虽然永恒，但是有多少人会去顾念自己的法身？大部分的人都是追求色身，虽然只是数十寒暑，却在数十寒暑中斤斤计较于色身的富乐。

·涅槃



老子有句话说：“人之大患，在吾有身”，因为有这个身体，饥寒、饱暖、烦恼、是非，可以说，都是因身体而带来的苦恼。我们从“有”上来看，“有”以为有钱、有名、有权，可是，金钱、爱情、名利带给我们的忧悲苦恼，也是不少。

佛教提到无住处涅槃（意译为熄灭、灭、灭度、寂灭、无为、解脱、自在、安乐、不生不灭等），是依于智慧，远离烦恼、所知二障，不滞于生死的迷界，且因大悲救济众生，所以在迷界中活动，又不滞于涅槃的境地。

我们想要体悟这样的境界，等于有首古德的诗说：“无边风月眼中眼，不尽乾坤灯外灯，柳暗花明千万户，处处敲门有人应”，我们证悟到涅槃，无边的风月都在我们的眼中，不尽的乾坤都是我们的法身。法身之光，灯外有灯；“柳暗花明千万户”，我们处处敲门，处处都有人和我们相应。

·安住



我们涅槃了以后，安住在哪里呢？一、随遇而安：如同惠能大师证悟以后，在猎人群中安住十五年；二、随缘生活：如同白云、流水一样，随缘放旷，任运逍遥；三、随心自在：如同观自在菩萨，观人自在、观事自在、观境自在，时时处处，随心自在，以及四、随机应化：如同观世音菩萨，千处祈求千处应。

所谓涅槃，就是转迷为悟、转苦为乐、转染为净、转暗为明、转动为静，就是转娑婆世界（我们居住的世界）为净土。如何求得涅槃？四点分享：一、依于戒行，守法可以；二、安于慈悲，行道可以；三、解于法义，契理可以，以及四、住于平等，自性可以涅槃。

临济禅师曾经说过：“有的人论劫，如人虽在途中，不离假色；又有人论劫，虽离假体，仍在途中”；意思是说，世人把有无分开，把色身和法身分开，于是不容易了解法身、涅槃的真义。所谓“若人识得东风意，万紫千红总是春”，如果我们懂得精神的力量，在色身上又何尝不可以见到涅槃呢？