“我们为善，就要及时…”

星云大师说：分享故事：有个穷人在街上哭诉，说妻子孩子病重，正在医院治疗，家中需要一点钱应付生活费。路过的慈善家听到，流下同情的泪水，慷慨解囊。有人后来问慈善家：“你有没有想过可能上当了？如果那个人是骗子，你不是白白送出钱？“慈善家听了说：“我想，如果那个人的妻子和孩子真的没病，我衷心祝福他。我宁愿损失一点钱，也不希望任何因贫困所产生的悲剧事件发生。”

·别拖



要做一件好事，如果我们总是心有顾虑，想到何不明天再做，那么，我们也要问自己，我们究竟会有多少明天？所以人生应该要建立的，主要还是一个好观念，那就是“为善要及时”。社会上就有很多这样的人，想要做善事，但是他一拖再拖，等到真正要发心时，已经没有钱了。

做善事要把握机会。当别人贫穷时，你不及时救济，等他贫穷的难关度过了，又何必要你助他一臂之力呢？探病要及时前往，等到病人出院，或者过世了，还要你去探望吗？社会上还有一些人，对于“及时行善”非常疏忽，但对于“及时行乐”倒是非常认真，所谓“今朝有酒今朝醉”，就这样迷糊的过了一生。对于能做好事的时候，却踌躇不前，不能勇敢的跨出一步，等到行善的对象没有了，本钱也不足，那又如何去做功德呢？

·三好



“为善及时”就好像应时的甘霖，让枯萎的万物得到灌溉，再度逢春。凡是做官的人，要懂得及时行善，所谓“公事门中好修行”，等到你的官位一去，哪里还有权势做好事呢？商业钜贾，也不要等到别人求助于你才去施舍，自己有余，就应及时行善。钱财如流水，流水一去不容易再回来，为什么不把握及时的时间行善呢？

行善也不一定要大钱，自己的一点心意就可以。实践三好也是善行，大家都能做好事、说好话、存好心。我们每个人的善恶业，都是透过身口意造作而来。身体所造的恶业，有杀、盗、邪淫；嘴巴所造的恶业，有两舌、妄言、恶口、绮言；心意所造的恶业，有贪、瞋、邪见。如果能够身做好事，不犯恶行；口说好话，不出恶语；心存善念，不怀恶意，这就是在实践三好。