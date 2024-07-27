我深深地沉醉于渔村的独特风情。曾走访许多渔村，最令我难忘的是位于印尼苏门答腊省西部的巴东（Padang）。这座城市面朝辽阔的印度洋，散布着无数的渔村。广袤的海洋和绵延的海岸线为渔民们提供丰厚的捕鱼资源。每天傍晚，渔民们驾船出海，次日清晨满载而归。当渔船缓缓驶进岸边时，早就齐聚海边的村民们不分男女老幼，就会上前合力将渔船推上沙滩，把满篮的鲜鱼送到村中小市场。年轻人兴高采烈地提着一条条、一串串长达一米的鱼儿上岸，鱼市场内，买家们争相出价，热闹非凡。

在蔚蓝的天空下，村民们将渔船推上岸后，开始整理渔网和收拾渔具。他们将一堆堆小鱼整齐地摆放在长长的方形网架上，静待阳光的洗礼。黄昏将至，渔民们大多已经回到岸边，三五成群地稍作休息，喝茶聊天，之后又有一批渔民开船出海捕鱼。这时孩子们在海边嬉戏，尽情释放着无限的活力。太阳落山后，村民们在海边点燃椰壳燃料的火堆，借着火光修补渔网。在蓝色的夜幕下，这幅画面显得格外动人。

我也曾去过孟加拉和台湾的一些渔村，那里的淳朴民风总是令我流连忘返。在孟加拉的吉大港渔村和印尼的巴东渔村，渔船和捕鱼工具几乎别无二致。而台湾的新港、成功渔港和东港渔港等地的渔船则更加现代化，尽管村里的鱼市场依旧热闹喧嚣。每当将我在巴东和吉大港渔村所见的景象投射到台湾，我不禁想起黄春明的小说《看海的日子》（1974年），故事发生在宜兰的南方澳渔港。那里，当渔船靠岸时，摊贩们便纷纷涌向海港，海风中弥漫着独特的海水味。