李天葆：金燕子的一场大梦

风光之外的背后，名闻利养，贪爱嗔痴，是多部戏，也是一场大梦，深宵的光明，清早的阴沉，收场亦是一样的。

邵氏的七仙女、十二金钗，知道齐全的已不多了——香城的众星国，湮没，以后细数起来都是回忆录。两个字的居多，方盈、邢慧、于倩、秦萍、井莉……难得叠字，琍琍、佩佩——佩佩有两个，当然后半生和前半生一样精彩的是郑佩佩。《情人石》很迟才看，她顶着高高的鸡窝头，在公车被乔庄误会是酒女，她笑滋滋的甘之若饴；回到马上拆卸发髻，指着镜子的自己，笑说小妖精。《大醉侠》的金燕子，不是银鹏相对的金燕子，冷冷的以男装高调的出现客栈，然后再以民女模样到庙里上香——全是犯忌，一女大战恶徒，冷对玉面虎陈鸿烈，两把利刃，前后防护和进攻，一双眼睛观四方，打得灿烂。那种狠劲，透着一股杀气……对照汪玲，是紫金镖还是艳侠？怯生生的，头上珠钗倒是戴着花团锦簇，她提供的是另一种的乐趣，就好像十三妹会武功，但是扎脚，金莲摇曳生姿。汪玲的《辛十四娘》也有纤丽柔弱的美，几乎忘记她是狐仙，且有情有义——郑佩佩也许演歌舞片，有一丝沦落星海的悲苦，后期则没有这种柔如菟丝的角色了。

《艳阳天》里歌舞团女郎，车祸毁容，只能去低级舞厅以猫眼罩遮住表演身材身躯曲线，路过小餐厅，听见旧日歌曲《荷塘月色》，泪流不止。她的苦楚是有血有肉的。看她写邵氏明星，那年还是1998年，黄霑形容她文字如剑，剑过处，颇有血淋淋之感。林黛看手掌，事业纹极好，林黛叹气，她丈夫就没有事业纹，无所谓，她有就好了。如人在影城，感觉林黛轻叹的神情在眼前。对比江青写郑佩佩，1962年的香港，门口有人喊，满是笑脸，梳着辫子的高个儿——照片里江青缩进郑佩佩的另一边，小鸟依人。表演《牛郎织女》，她是牛郎，江青是织女——她迷恋江青的舞姿，美到极致。她在胡金铨的《天下第一》饰演神偷之女，也有一场歌舞。江青婚变后在加州学英文，进课室，黑板上写着：我在找你！为什么不和我联络？佩佩。江青为文，字句细腻，这一段白描，写30多年友情尽在不言中。