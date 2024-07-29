点智慧：因果何曾饶过谁？

“伤害他人，最终都会伤害自己…”

星云大师说：分享故事：青年前去拜访释迦牟尼。他问道：“人如果做了坏事，向神祈祷，可以得到幸福吗？”释迦牟尼没有正面回答问题，反问道：“如果把大石头扔到河里，你向神祈祷，它会浮上来吗？”青年摇头。

释迦牟尼说：“人如果造了恶业，即使向神祈祷，也绝对得不到幸福，因为恶业一定是会堕落的。”释迦牟尼又问青年：“如果把油倒在河里，你向神祈祷，它会沉下去吗？”青年回答：“不会的。”

释迦牟尼接着开示：“所以，人如果造了善业，即使你向神祈祷，要他堕落，也是绝对不可能的，因为善业一定是会上升的。”

·自觉



一些人不知、不信因果，行事无知无畏，为了个人利益什么都敢做，但争抢来的绝对不会是幸福，而是灾难。因为在巧取豪夺的过程中，让别人承受了多少痛苦，自己最终也得感同身受。即使别人和法律暂时拿他没办法，但你且看看，因果何曾饶过谁？而且因果的报偿，未必在你的今世，也会在下一世，所以，这就是为何佛陀总是告诫：我们要明因识果做善人。

鬼神能知晓人的寿命及祸福，但并不能做任何改变，更不能主宰人的贫富贵贱，却能令人造恶杀生。佛陀揭示的因果规律告诉我们，想要得到什么，就要付出什么。对他人仁慈、慷慨、诚信、友爱，自己就会得到美好的果报；反之，伤害他人，最终都会伤害自己，这些都涵摄了一般社会道德所提倡的内容。因果之理能够让人们更加自觉自律地遵守道德，而且提供了很多实践的方法。

·奥妙



人生的际遇是由业果决定的，我们这一生有福无福，取决于过去有没有积福、造福。因果通三世，今生的命运很大程度上受到过去世的因的影响，而今生的行为又为来世种下了种子。一切皆有因，一切皆有果，种什么因，结什么果，这就是世道轮回，也是宇宙的奥妙之一。

能深信因果的人，不会怨天尤人；能明白因缘的人，则会促成好因缘的成熟，改善坏因缘的变迁。有人会说，我现在受的苦就是应当的吗？其实，我们现前所受的苦，就是果报，受了苦就等于还报一样，如果我们不肯偿还，反而想要以牙还牙，彼此冤冤相报，那就没完没了，永无尽期了。真正懂得因果的人，是能知苦受苦，并且不再制造各种苦因。