“酒肉兄弟千个有，落难之中无一人…”

星云大师说：分享故事：春秋战国之际，有个叫子质的人在魏文侯手下做官。一次，他得罪了魏文侯。这时，他过去培养提拔的人也纷纷落井下石，在魏文侯面前大讲子质的坏话。子质只好投奔北方的赵简子。子质对赵简子说：“从今以后，我再也不做培植人才的事了。”赵简子很是奇怪，问道：“为什么呢？”

子质说：“我培植的人才在魏文侯那里，士、大夫、武将各占一半之多。现在，那些士在国君面前诽谤我，那些大夫用法律恐吓我，那些武将用武力威胁我。所以我不愿再培植人才了。”

赵简子不同意他的看法，叹了一口气，说：“你的话讲得不对。要知道，春天种植桃李，夏天就可以在树荫下乘凉，秋天就可以吃到果实。如果春天种了蒺藜（一种植物，具刺状物），夏天不能摘取树叶，秋天得到的也只有刺。由此看来，关键在于种植了什么。你培养的人没有选好，能怪谁呢？”

·英奇



看人识人，要留意什么？三点参考：

一、淡中知真味：人与人相交，所谓君子之交淡如水，要留意对方是不是因为要巴结你的权势或贪图你的金钱而来，也就是说，我们要估量，对方是一个极为势利的人吗？真正的朋友，要从平澹里知有真味。等于我们吃菜一样，太油、太腻、太丰盛，你吃了几次，可能就不要吃了；反之，青菜豆腐，百吃不厌，就能吃出真味来。

二、酒肉无知交：天天和我们吃喝玩乐的人，怎会有真心交情？有句话说：“酒肉兄弟千个有，落难之中无一人”；有得吃、有得喝、有得玩，大家嘻嘻哈哈，等到真正患难的时刻，一个个就避不见面，不肯相助了。所以，我们千万不要相信别人的酒后戏言，酒话如果也算数，日后肯定有纠纷。

三、日久识英奇：我们交朋友、观察员工也要耐烦，不可要求一下子就能了解，人情知交没有那么快速的，总要经过一些时日，慢慢发现彼此的优缺点。是不是有正义感、同情心、慈悲心？有什么特长？这都要时间相处来发现，才能相互包容、提携、进步、成长。

·情义



所谓“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往”，当利害当前，我们最容易看出一个人的操守。有的人只问是非，不计利害，只要是对的，是应该做的，则不管利害得失，他都义无反顾，这种人最有操守。有的人不问是非，只讲利害，只要与我有利，不计是非好坏，甚至别人受害，他也无暇顾及，这种人是十足的卑鄙小人。

所以，我们看人时要留意对方在利害之前的反应。当然，如果我们在患难时，能有人情义相挺，这也就显现一个人的真心、真情，这样的人，当然值得一交。