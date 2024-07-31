“人这一辈子，欠下很多的债…”

星云大师说：分享故事：智者救回一个跳海轻生的人，那人被救上来后对智者说：“你不要用这么多力气把我救活，因为我已决心不想再活。今天不死，我明天还会去死。”智者说：“年轻人，我制止不了你想死的愿望，但是我想问你一句话，你的债还清了没有？”年轻人感到很奇怪地说：“我们家虽贫穷，但温饱尚可，也不曾借贷啊！”

智者说：“孩子啊，你的生命借之于你的父母，你便欠下父母的债；你的吃、穿、用借之于天地山川，你便欠下天地之间的债；你的知识和智慧借助于你的老师和长辈，你便欠下老师和长辈的债。人这辈子欠下这么多的债，你没有把债还清，就想离开这个世界吗？”

年轻人听后，有所感悟地说：“但是我应怎样来还呢？”智者笑笑说：“这有何难？只要两个字就够了。”年轻人迷惑地问：“请您告诉我是哪两个字。”智者说：“‘珍惜’二字而已。”

·开示：我们活在世上，不管遇到什么挫折，都要记起“珍惜”二字；一般来说，自杀的人大都只有想到自己，自己的痛苦、自己的烦恼、自己的解脱。但是如果他的心中还懂得“珍惜”，他能想到孩子、父母、亲人、朋友，或许他的生命就得以延展，而不会活得如此的没办法。

·众缘



华人有句话说“好死不如歹活”，但是有些人觉得自己活得没有意思，所以想要自我了断。他认为这么做又不会伤害到别人，和他人有什么关系，哪有什么道德不道德的问题呢？

其实，在佛教看来，自杀是杀生、是不道德的行为，佛法不允许人自杀。因为一个人的生命，并不是属于个人所有，这具血肉之躯，最初是由父母结合而生养，并且从社会接受种种所需得以茁壮、成长。生命的完成是社会大众的众缘所成就，当然也应该回报于社会大众，因此每个人都有义务使自己活得更有意义，但是没有权力毁灭任何的生命。

·真理



自杀或带着别人一起死，这种行为叫愚痴、邪见，也是不道德的。人不可把自己的痛苦建筑在别人身上，也不可把自己的痛苦感染给周遭的人。我们看历史上很多有德的君子，纵使自己内心充满痛苦，在人前也是强颜欢笑，他要把欢喜带给别人，而不会把痛苦传染给别人。

我们现在的社会，应该加强生命教育、道德教育、人文教育、宗教教育。尤其人要有正当的宗教信仰，信仰不当，没有正知正见，对世间的真相、真理认识不清，就容易胡作非为。像有些父母就是因为知见错误，认为带着孩子一起死是不忍心留他独自在世间受苦，这是为了爱他，是一种解脱。实际上这样的行为是不合乎道德、伦理的，是一种罪恶，是无法见容于人的自私之行。