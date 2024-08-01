“真正的道路，是在我们的心里…”

星云大师说：分享信息：很多人可能不知道，快速公路的诞生，和战争有关。20世纪30年代，第二次世界大战爆发，德国为实施闪电战策略，修建了多车道立体交叉快速公路，这是世上首次现代意义的快速公路，在战争中起着快速输送兵力的作用。

二战后，以美国为首的发达国家掀起建设快速公路热潮，而正在西方国家如火如荼建设高速公路网时，中国刚从战争的苦难中解脱出来，快速公路是“0”公里；快速公路的建设在80年代初才提上日程。那时，很多人还无法理解快速公路这一理念，领导人和专家，需要多次说明，让民众明白，并在经济较发达地区先行建设快速公路。

1984年6月，沈大快速公路（由辽宁省沈阳至大连）率先开工修建，成为中国大陆第一条建设的快速公路。 1990年8月20日，经过6年多的努力，沈大高速公路全线建成并开放试通车，全长375公里。

1993-1997年为中国高速公路发展高潮，发展速度相对较快，年通车里程保持在450-1400公里之间；到2018年末，中国快速公路，总里程已居世界第一，在国际上独占鳌头。

·选择



蛮荒时代，大地一片荒芜，举步落脚，没有道路可行，所以先从乡村邻里，有了错综复杂的阡陌小径；及至人类文明发达，通都大邑，就有了公路、铁路，甚至于船行在海上、飞机飞在空中，所谓海中也有航道，空中也有航道。

也有人说，口边就是道路，眼睛看的，就是道路，脑筋判断一下，就有道路。其实，道路不一定是土地上、水里和空中的；真正的道路，是在我们的心里。我们心中有通天的路，有通往圣贤的路，当然也有通地狱、饿鬼、畜生的崎岖道路。

路，是人走出来的。摆在我们心中的，有善美的路，有罪恶的路；有光明的路，有黑暗的路。聪明的我们，尤其是在对和错的选择上，千万不要因为利益而选择了邪恶的道路，那也将会是一条不归路。人生的路不外依据情理法，到了情理法不明，那做人处世就困难了。

·检查



有道路，也就有了通路。一个人的笑容，就是和人的通路；会说很多种语言，就是有很多种通路；很多的好因好缘，都是人间美好的通路。一个人的身体里，血管就是全身的通路，脉搏就是生命的通路；因为有通路，人的身体才会健康，人的生命才能健全。电器有电器的通路，水管有水管的通路；一个人，头脑也是通路，头脑的通路齐全，做人处事才会理路清楚，道理明白，理路是所有的通渠大道中，最重要的一项。

有的人读书很多，知识渊博，但是理路不通；有的人善于言辞，滔滔不绝，但是他只会说，到了待人处世，就没有了理路。有的人创业成功，但是做人的道德失败，因为他的理路不通；有的人只是向前开路，不知道要预备后退的道路。

所以我们要时时检查自己，在讲道理时，能够四平八稳，让大家都能接受吗？在法治上，你能够公平公正吗？