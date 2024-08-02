“不让自己长期受害…”

星云大师说：分享故事：女子因先生外遇，离婚至今三年，始终没从失婚的情境中走出来，一直处于失意的状态。一次朋友忍不住问她：“离婚总是难受的，然而，妳想想看，离婚三年后，妳得到什么好处？”她非常惊讶地否认，离婚哪来的好处？只是多了一些个人自由，心情始终郁卒，因为自己在婚姻中失败了。

后来，女子再仔细想想，承认在扮演“失婚者”角色的三年里，许多人热心介绍男朋友给她，家人也常陪伴她，周遭的朋友怕她无聊，一到周末就约她，所有人的关心都涌来。同时，自己的一蹶不振同时也在惩罚了她有外遇的前夫，其中隐含的讯息是：“我变成这样，都是你害的”。

朋友说：“如果可以清楚认知自己的行为模式，并从此不想再扮演受害者角色时，才有可能从固定模式中走出来。但是，这需要极大的勇气。”女子听了，一句话也不说。然而，过了几天，她对朋友说：“我的日子还长着呢，为何要继续在一段失败的婚姻中沉溺？我决心走出阴影。”

·怨怼



一些人在一段关系中感觉自己受伤害时，就觉得天下人都对不起他们。如果长时间沉浸于自怜自艾的情绪中，怨怼容易蒙覆自己的善念，愤恨容易遮蔽自己的双眼，嗔恚可能控制自己的行为，杂染（清净的对称）或也充斥了自己的心性。

试想想表现在外是否如此？一点不如意就发脾气，理直气壮地认为一定要把自己心里的话说出来，找足理由去伤害对方。受害者去伤害对方，认为这是自卫，是为了要保护自己，是对方逼得没有办法，只好出手反击。可是冷静想想，此时说出来的话伤人很深，自己也未必好过。这样的伤人害己，只会让自己继续活在黑暗中，也会因“脾气古怪”把所有身边的人都得罪了。

·得灯



要走出阴影，我们就要做好良好的心理建设，厚植自我的力量、开发潜能、建立信心、更新观念、开启智慧，慈悲、惭愧、精进、忍耐……这些都是自己的精神武装。武装精良，何愁不能走出阴影，何愁不能建设新的人生？所以，我们要让慈悲抚慰意念，我们要让理智开启双眼，我们要让恩义扭转行为，我们更要让欢喜解放心性。这样，我们才会慢慢懂得，尊重才能真正的疏通情谊。

如果我们无法面对自我真实的感觉，并做出改变，就永远无法挣脱旧有的关系模式。心中的阴影一定要靠自己去除。阴影犹如暗室，我们能决意得灯而亮，不仅能点亮自己的心灯，也可以照亮别人。