“习惯性焦虑，会把事情搞砸…”

星云大师说：分享故事：森林里，狐狸见狮子迎面而来，便客气地打了声招呼。但狮子正想着心事，没留意到它。这下，狐狸反而开始焦虑：“狮子为什么不搭理我？我是不是哪里得罪了它？”

狐狸越想越出神，甚至不小心掉了猎人的陷阱。但即便如此，狐狸依然走不出自己的情绪。它自说自话：“一定是我得罪了狮子，它才会设计这个陷阱。即便我逃出去，最终也会被它吃掉。”想到这里，狐狸心如死灰。最终，它居然放弃自救，活活饿死在陷阱里。

·怪圈



生活中，我们是否遇过这样的状况：一碰到麻烦，就容易急躁，难以自控，然后，我们的事情还没做，就习惯性焦虑，觉得定会搞砸；如果再加上听到别人议论，便开始忧心忡忡，担心自己真的有什么不好。

这其实就是“情绪裹挟”，因为人通常会过滤掉某件事的积极面，只挑选出和自己消极世界观相符的观点来支持负面情绪；而如果我们不从情绪中及时抽身，就容易使自己陷入思维怪圈，从而行差踏错。所以，我们千万别让一时的心绪蒙蔽了双眼，我们要冲出情绪的迷雾，保持内心的安定，如此，才能理智破局。

·化解



人的情绪时刻都在浮动，然而如果问起，许多人连念头从何而起，自己也不知道。当我们认真去想时，很可能就会发现，念头可能就是一种想法，想法产生了不好的感觉，而再细分，情绪不是来自贪瞋邪见、就是嫉妒不满而起，再不然就是认为自己受到委屈，负能量就由此产生。

然而，遇到问题时，动情绪不但没用，反而会使自己乱了方寸；如果再加上出言不逊或不好的行为，那更会让自己进一步受困。假如一个人没有力量化解情绪，就如一块布被汙染了，没有办法洗干净；又如一面镜子蒙上灰尘，不能擦拭明亮。

身体汙秽了，心境蒙尘了，人生怎么会快乐呢？人难免会有情绪起伏时，但是要训练自己有化解力、开脱力、忍受力；等到自己懂得化解，能忍受情绪的时候，很多事情自然就能在哈哈一笑中化之于无形了。