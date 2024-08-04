“不要执着于外境的不如意…”

星云大师说：分享故事：染布师傅收了两位学徒。学艺过程中，他立下奇特的规矩：每个月底，学徒都要对他说两个字，总结一下感受。第一个月底，师傅问两个学徒：“你们心里最想说什么？”甲说：“饭香。”乙说：“食劣。”第二个月底，师傅依然问两个学徒：“你们心里最想说什么？”甲说：“觉稳。”乙说：“床硬。”

第三个月月底，师傅又问：“你们心里最想说什么？”甲说：“活轻。”乙说：“事多。”到了第四个月底，当师傅再问同样的问题，甲答：“想学。”乙却说：“告辞。”看着乙扬长而去的身影，师傅摇摇头，自言自语道：“心中有魔，难成正果。”

果然不出师傅所料，乙此后又学了不同的技艺，但都未成功。而甲却继承了师傅的染技，成为出色的染布人。

·作用



染布师傅所收的两个弟子，乙心中之魔就是“世间过”，心的作用让他的所见所感，都是生活中消极和不良的一面，所以，他就只能收获怨怼。而甲则是乐观的人，在他眼里，世间没有什么欠缺，饭食粗糙没关系，只要吃得香；床硬一些也没关系，只要睡得安稳；活计再多再忙，只要想学习都不会成为负累。

“不见世间过”的“不见”，不是看不见，也不是听不见，而是看到听见，但是由于心是清净的，所以不执着、不计较、不放在心上。我们所看到的这个世界有种种不净，即是所谓的世间过，而佛视此世界如净土，所以佛不见世间过。可以说不是大路不够宽广，而是我们的思想不够包容；不是阳光不够明媚，而是我们的心灵太阴霾。

“不见世间过”就是要让我们不要执着于外境的不如意，要从对别人产生的嗔恨、嫉妒等情绪中解脱，保持清净心，避免因此而做出种种不理智的行为，造下恶业。

·无差



一般人因无明造作，对世间万象产生贪爱执着。在六根对六尘之际，眼贪色、耳贪声、鼻贪香、舌贪味、身贪触觉、心起分别，因分别妄动造下是非善恶。如果顺从自己心意的，就贪着爱染；违逆自己心意的，就嗔怒不悦，于是与人拳脚交加，散播流言，相互谩骂，情杀自杀……

《佛祖历代通载》记载，法融禅师问：“于境起时如何对治？”四祖答：“境缘无好丑，好丑起于心。心若不强名，妄情从何起？妄情既不起，真心任遍知。”内心外境，只是一事，没有两般；事无善恶垢净，只在人心起差别对待，能够深透此理，对境心不起，清净心池怎会扰乱波动，造下伤人害己的罪恶呢？

查看我们自己的心，检点自己的所作所为，即使看到别人的不善处，我们也要回过来反省——下自己有没有？有则改之无则加勉。