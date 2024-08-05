“贪求长生不死，倒不如去了解生命的真谛…”

星云大师说：分享故事：中国神话传说中、八仙之一的吕洞宾途经黄龙山，看见山顶紫云成盖，知道此处有不凡之人，便前往拜访。当时，黄龙禅师正击鼓升堂，吕洞宾趁时混迹人群闻法。黄龙禅师早就看见他，喝斥说：“此处有个偷法贼！”吕洞宾毅然而出，问黄龙禅师说：“一粒米中藏世界，半升锅里煮山川。请说这是什么？”

黄龙禅师指着他说：“你这个守尸鬼！”吕洞宾自鸣得意的说：“你怎奈何得了我的不死药。”黄龙禅师直截道出：“就算你活千年万载，终落空亡。”吕洞宾听了大惊，于是飞剑直刺黄龙禅师，但却刺不进去。吕洞宾见状，当下跪拜，请求指示。

黄龙禅师说：“半升锅里煮山川我就不问了，什么是一粒米中藏世界？”吕洞宾闻之大悟。于是做了一首偈：“弃却瓢囊摔碎琴，如今不恋汞中金；自从一见黄龙后，始觉从前错用心。”吕洞宾扔掉装着不死药的瓢囊，了悟到千年万载守着肉身，错用心机，执着这个长生不死的色相，尽管活了亿万劫数，终不免堕落。

·流转



有一些人，对生命要求长生不老，对身体要求金刚不坏；你说，世上有不老、不死的人吗？有不旧、不坏的东西吗？在无限历史的长河中，顶多是让他可以活久一点，但没有不老、不死的人，也没有不坏、不灭的事物。但是，就是有许多人执着自我身相，日日用心于美容、整形、妆扮、塑身，花去大半的生命与金钱，就担心不体面；日常一切行事，要算命卜卦看时辰，才可以动作，只恐自己受到伤害，终究会消逝的快乐和美好，都想力挽狂澜，就怕随之而来的空虚寂寞让自己不舒服，都是过于执相。

世上的东西，即使坚固如金刚、如钻石，但是随着岁月的流逝，它还是会坏的。如果，世间上这许多不坏的金刚、不老的人类，都长住在这世间，这不合因果；世间无常，世间循环，世间生生不息，一切都是流转的。

·一半



生与死，是一半一半的世界，我们若只看到生的一半，欢喜雀跃；只看到死的一半，痛苦悲伤，不管是生的一半，或死的一半，只有看到一半的世界，就不会明白生死如薪火相燃不息。其实生死是不二的，生未曾生，死又未曾死，因为我们有一个不生不死的生命。

死亡，不仅是肉体上的，也可以是每一个念头的生灭。当富贵死亡时，当爱情死亡时，当地位死亡时，当权势死亡时，凡所有世间的因缘，坏去死亡时，我们感到无所依附时，要能参透因缘和合，生灭本来就应无所住，才能随缘自在。

人生无常，在人命如呼吸间的不可知、无法主宰的当下，我们要能把握每个念头，明了精神世界的内在价值，对人间更应要惜物惜情，发大勇猛，才能开发真善美的净土。