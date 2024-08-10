“以德行来服人，而且要以身教服众…”

星云大师说：分享故事：宋太祖赵匡胤长期从军，深谙民间疾苦，当皇帝后仍不忘根本。他日常生活朴素，衣服、饮食都很简单，只有上朝用的朝服是用绫锦做的，其他大多只是绢布，并且常洗了再穿，很少换新。赵匡胤所坐的御辇是后周王朝时的旧物，漆已剥落。很多大臣劝他换一架新的，赵匡胤说：“不要说是御辇，以目前来说，要用黄金来装饰宫殿，我也可以做到。只是黄金是国家所有，我应该为天下守财，而不是满足自己。”

赵匡胤还告诫大臣，王朝初创，须勤俭以休养生息，不能骄奢淫逸。一次，赵匡胤的女儿永庆公主觐见，穿着一件贴绣铺翠的衣服，十分华美，赵匡胤见后立即让她脱下，以后不许再穿。公主不解，赵匡胤告诫她，身为公主，穿这么华丽的衣服到处炫耀，别人就会效仿，奢侈之风就会盛行。

赵匡胤在位期间，国家逐步走向统一。他还在政治、经济、军事方面进行改革，革除五代以来的弊政，使国家呈现出和平稳定的局面。

·领导



领导是一个国家和社会安定的重要之道，做一个领导人，要具备领导人的气质，要懂得领导之道，三点分享：

一、要能讲能做：做为领导人，要能说得到做得到，如果领导者只知要求属下，自己却与所言相违背，则下位者必不服。再者，如果领导者的操守不良，下位者必投其所好，甚至依循而行，所以领袖须以德行来服人，而且要以身教服众。

二、要无怨无悔：做领导人，要有高瞻远瞩，要有乐观豁达的心胸，而且要有不怕困难的坚忍气度，要有全心付出的无悔态度。一个领导者，也要能无惧辛劳，且认真负责，不怨天尤人，如此在下位者必能同心齐力帮助领导者。

三、要不私不傲：成为一个领导者，不可存有私心，不能单凭个人的好恶而对属下有不公的赏罚。更不能假公济私，将公器私用；应该要明是非、知荣辱，要有刚正不阿、不倨不傲、功成不居、遇事承担的勇气，如此所做出来的领导方针才能让众人全力以赴。

·慈智



社会有其多元性，领导人的特质当然也要有慈有智，面对民生问题，要以慈悲心来协助他们处理；此外，能将部属的事当做自己的事来关心解决，如此部属才能安心于职场，效忠于领导。除此之外，领导人也要节俭勤劳，诚诚恳恳：有谓“耕种田要朝朝到，庭园地要朝朝扫”，这是传统农业社会勤俭持家、诚恳朴实的生活典范。就是到了现在工商社会，“成由俭，败由奢”的明训，仍是每个家庭应谨记戒慎的。能够节俭勤劳、诚恳谨慎，必能建立平安之家、和乐之家。