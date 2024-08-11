“如果用心，生活中处处有值得学习的方法…”

星云大师说：分享故事：普贤菩萨对善财童子（佛陀弟子）说：“你提个袋子到山上，看看那一样是药材，就把它採回来。”善財童子一大早出门，绕过一大片山林，回来时袋子却是空的。普贤菩萨问：“为什么空着袋子回来呢？”善财童子说：“从我出门开始，沿路所看到的不论是花、草、树或是石、土，都有独特的材质和药性，这么多的东西如何带回来呢？”

隔天，普贤菩萨又对善财童子说：“你再出门去找，这次看那种东西不是药，就带回来。”善財童子再度出门，直到太阳下山，又空着袋子回来。普贤菩萨问他怎么回事？善财童子答：“虽然万物皆有药性，但若不能针对病症下药，满山遍野每一样都不算是药，如此，那么多的东西要如何拿回来呢？”

·熟思：

《药草喻》中说：“一切草木所得不同，各各有所对治。小根小茎小枝小叶，对治也小；中上根对治也大，故名药草喻”；人亦如此，习气不同，对治的方法也不同。我们处世，皆有习性，对治的方法有四：

一、急躁之人可以舒缓：有一句歇后语说：“事急马行田──乱走”；急躁的性格，容易在危急时乱了手脚。所以时时提醒自己保持内心平静，才能看清事情的真相。情绪急躁的人，平常可以藉由打坐、抄经、观呼吸、打太极、听节奏舒缓的音乐等，以增强自我稳定情绪的能力。

二、敏感之人可以熟思：敏感不一定不好，有的人因此更加善解人意，但也有人对于他人言行过度敏感，大惊小怪、怨天尤人，而陷入焦虑之中，造成人际关系紧张，影响身心健康。敏感的人凡事应当谨慎思考再作回应，一旦误判别人的意思，不但扰乱自己的情绪，也恼怒他人。

三、懒惰之人可以勤快：水不流动，就会发臭；人如果懒惰，脑筋就会变得迟钝。清朝时期，人民因为沉浸于鸦片，不事生产，造成全国工商业萧条。所以，懒惰实在罪恶，无以成事，唯有勤劳才能有所成就。

四、无智之人可以礼敬：智慧不足的人，要多与善知识接触，礼敬善知识。善知识好比是我们呼吸的空气，一刻都不能缺少。经上有句话说：“莫与恶知识，与愚共从事，当与善知识，智者而交通。若人本无恶，亲近于恶人，后必成恶因，恶名遍天下”；因此，借助善知识的力量，互相砥砺，能启发我们的智慧。

·珍惜

我们能珍惜点滴的因缘，就是处世的妙药。我们的社会所普遍缺乏的，既不是丰盛的物质，也不是繁华的街市，而是“行善与教化”的心意及行动，所以，我们要能在生活中提倡“做好事，说好话，存好心”，大家能从彼此的关怀做到彼此的劝勉，从物质的共享做到思想的交流，从慈善的广被做到文教的发展，从环境的美化做到心灵的净化，相信我们的社会必定会更加安定和谐。