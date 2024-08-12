“欲行忍让之道，须从小事做起…”

星云大师说：分享故事：晚清名臣曾国藩在教育子孙时，极其推崇张英的《聪训斋语》家训，称其“教家者极精”、“句句皆吾肺腑所欲言”。张英是安徽桐城人，为康熙朝政坛上的风云人物。他有一个大名鼎鼎、后来位极人臣的儿子叫张廷玉，张家可谓权倾朝野。康熙曾评价张英“老成敬慎，始终不渝，有古大臣风”。

张英虽位高权重，却始终以恭敬谨慎的态度处事。某日，张英穿朝服出门，却不知当天是一个忌日。此时，巷口有一人说到今天是忌辰，他听到后急忙回家将朝服换掉，对这个提醒的陌生人心存感念。

如何做到谦虚谨慎？张英以古语“终身让路，不失尺寸”的道理教诲子孙，也就是一生懂得谦让的人，最后并不会有什么损失。想要做到“忍让之道”，须从小事做起。只要能一直保持谦和谨饬的作风，人们自然会诚服，自己的名声也会逐渐响亮。

·吃亏



情愿吃亏的人，终究吃不了亏；爱占便宜的人，终究占不了便宜。肯吃亏的人，人缘必然好，做事自然顺风顺水；有句话说：“十分不耐烦，乃为人大病；一味学吃亏，是处事良方。”贪便宜的人，多捡一棵草，最终将失去一片森林。

还有一首诗说得好：“心中满足到处好，人情冷暖任随他；乐观进取直逍遥，威武权势不必怕；行住坐卧要威仪，衣食住行莫浮华；做人处事八正道，慈悲喜舍称无量”；在生活中处事，我们心中能长存善念，到处都是福地，因为“忍”和“让”，可以消无穷的灾难，就是没听说“忍”和“让”可以酿造祸患的。

“忍”和“让”的要诀就是懂得“转弯”，“转弯”很好，也就是不与人家硬碰硬，忍受而已。

·慎微



张英说，欲行忍让之道，须从小事做起。他说，自己曾在刑部工作五十多天，看见那些影响很大的诉讼案件，“多从极小事而起”。所以，“君子敬小慎微，凡事知从小处了”；意思是，君子对细微的事情要谨慎小心，凡事都要从萌芽状态就解决好，不要任其发展。

世上最麻烦的，就是人的问题。能从一开始就知道“麻烦”，我们就能明白一个道理：人我相处一定会有误会，若要消除纠纷，必须谦让以对。凡事都能不计较、不比较，待人谦让有礼，上下尊卑就能和睦。一个人拥有良好的道德修养，待人常行忍辱，纵然周遭的环境不好，也丝毫影响不到；就像一池的汙泥里，也能生长出清净的莲花。