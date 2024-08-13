“不要在相上计较执着…”

星云大师说：分享故事：梁武帝听说达摩是印度佛国来的高僧，非常高兴，立即派人护送达摩到南京，以隆重的仪式来欢迎他。据禅宗《碧岩录》记载，梁武帝以参禅求教于达摩，两人有一段对话。武帝问：“我就帝位以来，建造寺庙，印制经典，剃度出家僧侣，做了很多好事，有多大功德？”达摩答：“并无功德。”武帝问：“何以无功德？”达摩答：“您的善行，都是徒具形式的小德，有求回报。表面看起来有功德，实际上没有功德，您只能获得小小的果报。”武帝问：“怎么样才是真功德？”

达摩答：“以美妙圆融的清净智慧，忘掉做善事的自己，达到空寂无我的地步，是真正的功德，不是用世俗手段去争取的。”武帝问：“什么是至高真理中最首要的真义？”

达摩答：“广大、清明、虚寂。到此境界，连真理的圣义都不存在！”武帝问：“坐在对面与我论道的是谁？”达摩答：“不认识。”

梁武帝不理解达摩对他做善事“并无功德”的评价。以为达摩祖师不懂佛法，自然理不契机，谈不拢了。达摩看到因缘还没有成熟，自知无法度化皇帝。

·妄见



这四句偈的境界很深，告诉我们一个道理：人人都有佛性，在圣不增，在凡不减。但那不意味着你有修行，佛性就会因此增加；你没有修行，佛性就会因此而减少，因为我们的真如佛性，本来就是“在圣不增，在凡不减”，但是在我们还没证悟真如佛性、明白自己时，当然还是要修行。

“启建水月道场”所要表达的是，我们要建设道场吗？那就须认识一个道理：这些都仅是水月道场，水中的月亮，并不是真实的，因此不要在相上计较执着，重要的是在功用上能有所发挥。

“大作空华佛事”，我们要举办一场法会佛事吗？我们要实践慈悲喜舍吗？不管做什么事，都不应该有冀望回报，或是希望得到什么功德的心态。因为这些都不过是空华佛事而已。空华，即空中的花。原本空中就不存在花，却因为眼中有翳病而看到幻化的花。这句话是比喻一个没有实体的境界，由于人的妄见而错认它是实有。虽然一场庄严的佛事举办过就没有，不过它还是会有功用的。

·降伏



“降伏镜里魔军”，我们的内心里有许多贪瞋痴烦恼的魔军，心外也有很多的境界诱惑，修行人对于这些烦恼魔军，都必须予以降伏。其实，这许多烦恼魔军都只是镜中映现出的幻影。镜子里哪里会有真实的东西？全都是虚妄。不过，镜子里虚妄的东西不把它降伏、去除，最后它也会幻化成一个东西。

“求证梦中佛果”，我们想要修行成道，进而开悟证果，但也要知道这是梦中佛果，不执着于那个果，才能真正有所得。

只要我们明白人人都有佛性，只因为“一念不觉”而不认识自己，贪图执着功德，才产生了烦恼魔军，等于过去达摩祖师对梁武帝建寺、造立功德不但不给予赞叹肯定，反而告诉他：了无功德。做了功德却不执着于功德，那才是最高的功德！