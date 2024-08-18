“何能只照一物，他物不沾光？”

星云大师说：分享故事：农夫请禅师到家里为亡妻诵经超度，结束后农夫问道：“您认为我的妻子能从佛事中得到多少功德呢？”禅师说：“当然有功德，不只是你的妻子得到功德，一切有情众生都得到功德。”农夫听了不满意，说道：“不知禅师能否单单只为我妻子诵经超度，不要把功德回向给其他众生？”

禅师感慨农夫的自私，尝试开导他，说道：“把自己的功德回向给别人，使每个人获得利益，是很好的修行法门。你应该用点燃的蜡烛，去引燃其他千万的蜡烛，不仅光亮增加千万倍，蜡烛本身也不因此而消耗光亮。如果大家都抱有如此观念，则我们微小的自身，常会因千万人的回向，而得到更多功德，何乐不为呢？”

听了禅师的话，农夫仍然执着，说道：“这个教义很好，但还是请法师破个例吧，尤其是我那个邻居，他经常欺负我！我看不如这样，除了他，我愿意将功德回向给一切有情众生？”禅师不禁摇头，说道： “既然一切有情众生，又如何能除了他？”

·愚痴



世人遭遇的种种“苦”，皆因于我们心中有了种种分别、执着、妄想，才会迷惑颠倒、烦恼重重。有一句话说得好：“与人是慈悲 与己得精进”，我们内心充满欢喜，才能把欢喜给人；我们的内心蕴藏着无限的慈悲，才能把慈悲给人。自己有财，才能舍财；自己有道，才能舍道。而想当然耳，有的人心中只有贪嗔愚痴，他们给人的当然也是贪嗔愚痴。

所以我们劝人不要把烦恼、愁闷传染给别人，因为舍什么就会得什么；执着就是一种愚痴，我们如果心中一直挂着“执着”，给人的也只能是“执着”，这是必然的因果。

·错爱



我们作为有情众生，感情最容易自私、执着。看看自己，或者身边的人，是不是常有这样的想法：与我有关的、我爱的，都是好的，都是对的？与我无关、我不爱的，就不去关心？感情的执着，最容易犯错，感情是一片遮板，遮住了眼睛，看不到他人，看不到世界。在感情里执着，私爱、溺爱、错爱就这样发生了。

我们应该相信自己，但不可执着，这就是中道——正确的信仰。人如果有正确的信仰，在人生旅途中所走的路就不会有差错，所以，可以做的，就是把爱执放下，一切诉诸于公正、公开，那么，我们就会发现，我们所丢掉的，才能让我们更好地成长。