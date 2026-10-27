“让身体放松，心也安静…”

分享信息：如果要找一种最简单、最容易融入日常生活的放松方法，呼吸是最直接的方式。人紧张时，往往呼吸变快、变浅；情绪安定时，呼吸通常较为平稳。由于呼吸既受到自律神经调节，也可由意识主动控制，因此成为连结身体与心理的重要桥梁。

我们每天可以安排3至5分钟练习，坐在椅子上，肩膀放松，保持自然姿势：先观察原本的呼吸，不急着改变；接着逐渐放慢呼吸，让呼气稍微比吸气长，例如吸气约4秒、呼气约6秒。重点不是追求某个特定数字，而是“舒适、平稳、不憋气”。如果过程中出现头晕、不舒服，应停止刻意控制，恢复自然呼吸。

很多人的身体已习惯紧绷，甚至不知道什么叫真正放松。肩膀不自觉抬高、下巴紧咬、手掌用力、眉头深锁，久而久之，肌肉紧张变成日常状态。

渐进式肌肉放松法，就是利用“先紧后松”来重新建立身体觉察。例如先轻轻握拳数秒，感受手部紧张，再慢慢松开；接着依序练习手臂、肩膀、脸部、腹部与腿部。

·压力

有些人身体可以放松，心却未必安静。多数人最大的压力来源，不一定是正在发生的事，而是脑中不断重播的过去与预演的未来，而正念提供了一种不同的方法：坐下来，把注意力放在呼吸。

我们可以数息来让呼吸顺畅：数息就是数自己的息，呼气、吸气，这一呼一吸称做一息。呼吸要长短分明，缓慢的一进一出。调至呼吸平稳，气息不粗喘，慢慢的，平常生活中也就能不慌不忙，气定神闲了。我们会遇到的问题是，当数息时，常有念头出现，这时不必努力把它赶走，只需要知道；接着，把注意力重新带回呼吸。

正念的目的不是让人永远没有负面情绪，而是让人逐渐建立“刺激与反应之间的空间”。有了这个空间，人便比较能够选择如何回应，而不是被情绪直接带走。因此，心理放松的核心并不是“不想事情”，而是不再被念头牵着走。

·宝贵

在《四十二章经》里，佛陀问弟子：人命在几间？有比丘回答：人命在数年之间！随后有人说：在数日之间！也有人说：在一日之间！更有人说：在饭食之间！最后佛陀说：人命在呼吸之间。人命是非常宝贵的！宝贵的生命却建筑在短暂的呼吸里，可见呼吸有多么的重要啊！

呼吸，可以体验外境的变化，可以内观心地的动静。呼吸，有时可以感觉到自己轻松自在，所以大大松口气。呼吸，有时候也会感到自己遭受无限的压力，所以喘不过气。呼吸，它表示自己的生命是四通八达的；呼吸，它可以觉察空气中的清浊。呼吸，它可以感受到生命的厚薄。保护呼吸，就是保护自己的生命。

呼吸，可以用来修行、调整生命、净化身心。从一呼一吸之间，可以知道自己身心的状况。气粗，必定心不宁静；气顺了，必定心也柔软，所以在禅门里，不断用数息的修法来指导行者。

吾人生存在世间，珍惜生命，就要珍惜呼吸。趁着一口气尚存，要把对人间应尽的责任尽了；要把对人间所发的愿心完了。应该给国家社会、父母子女、亲朋好友的一切，也都要在一息尚存的时候，赶快处理妥当。