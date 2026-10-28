“心体澄澈，常在明静止水之中…”

分享故事：弟子看到禅师在厨房里洗碗，洗得非常慢。禅师极其专注地把每个盘子都擦得很仔细，彷彿在抚摸一件珍贵的艺术品。弟子忍不住问：“师父，您每天有那么多讲经、写作的大事要做，为什么要在洗碗这种琐事上浪费这么多时间呢？”禅师答：“如果我洗碗时只想着接下来要喝的那杯茶，那我就没有在洗碗。既然我没有在洗碗，那我喝茶时，心也一定会飘到别的地方。这样，我的一生都在追赶未来，从未真正活过。”

禅师接着和弟子分享：现代人的焦虑，往往是因为“人在曹营心在汉”——吃饭时想着工作，工作时想着放假。我们做事求缓，不是效率低下，而是让灵魂与身体同步。当我们能把手头上的每件琐事都放慢并专注地去做，这些琐事也会变成最治癒的冥想。

·余地

古人云：“事缓则圆，人缓则安”；急躁是人生最大的内耗，从容是处世最高的智慧。世间万事，急则生乱，躁则多错；唯有沉下心、稳住气，冷静处事、从容待人，方能化解僵局、成就圆满。

事有大事小事、急事缓事。事是一定要办的，只是我们应要有个先后、缓急之分。所谓“大事缓办，小事急办”，这个“大事”是指一些关键性的、影响重大的、难处理的事。而“缓办”，并不是故意缓慢地去做，更不是拖延不做，而是要小心谨慎，凡事从长计议，多方面观察研究，兼听各方意见，反复思考，即使有了决策计划，还要密切注视事情的发展，不时检讨、修订。

缓，不是拖延懈怠，而是在行动之前留出观察、思考和调整的时间和空间，是给事情留有余地，给转机留出时间，是深思熟虑的智慧，更是谋定后动、掌控全局的格局，是历经世事淬炼出来的从容定力。

·见理

人际间很多争执、纠纷的发生，大都由于太讲理，所谓“公说公有理，婆说婆有理”，每个人都有各自的道理，对于别人的理，却又全然不听，因此各执己见。这时怎办呢？要用平常心来对待。曾国藩说：“心若不静，省身则不密，见理则不明”；所以对于难明之理，要能心平气和才好。平心静气，不必着急，不必过分执着，慢慢来，道理总会有一个最后的公论。

有句话说：“心体澄澈，常在明静止水之中，则天下无可厌之事；意气和平，常在丽日风光之内，则天下无可恶之人”，华人一向重视道德修养，尤其在待人处事上，都讲究平心静气，藉由养心来达到忍性的修炼，如此才能人事圆满。